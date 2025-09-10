六十石山馬拉松14日登場 賽道穿越金針花海將交管

花蓮富里鄉舉辦「第一屆六十石山馬拉松挑戰賽」14日登場，預計吸引逾2000名跑者；賽道穿越金針花海、古道、田園小徑，公所公布當天交管時間，提醒遊客提前規劃行程。

富里鄉長江東成表示，花蓮歷經地震重創，但在地方政府與居民努力下，如今已逐步恢復，藉由馬拉松賽事，邀請各地跑者齊聚六十石山，體驗富里自然美景與文化魅力。

這次賽事路線特別規劃穿越六十石山金針花海、古道與田園小徑，讓參賽者在挑戰自我同時，感受富里鄉獨特自然景緻；此外，結合在地居民熱情參與，賽道沿途設有特色補給站，提供在地金針花茶、地瓜餅等富里特產。

賽事分為「金針勇士」21K高山半馬極限組，路線總長約21.5公里、爬升635公尺；「勇敢先鋒」10K山坡挑戰組、爬升214公尺；「快樂嚮導」5K山腳樂活組。

為維護賽事安全與交通秩序，富里鄉公所公告，當天將於上午5時至中午12時實施交通管制，管制時段內，除執行勤務車輛（如消防車、救護車、警備車、工程救險車）及經核准的居民必要通行外，其餘車輛均禁止進入賽道；富里鄉公所呼籲用路人遵守交通管制規定，以確保跑者安全，並避免因違規進入而造成意外風險。

主會場設於富里鄉農會羅山展售中心，自行開車至會場者，車輛可停放羅山露營區；騎乘機車至會場者有專屬機車停車區（由台9線295K處進入），切勿將車輛停放台9線兩旁；如有違規停放，花蓮縣警察局玉里分局交通組將依法開單，籲請選手務必遵守規定。