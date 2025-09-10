快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

科技幫忙抗空汙！花蓮工地啟用AI自動灑水防揚塵

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供

施工工地容易引起揚塵影響空氣品質，最快的解決方式是灑水，不過需要耗費人力監看，也可能出現灑水不均的疑慮。花蓮縣政府為此積極導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測數值超標，立刻自動灑水，現已應用在四項工程上，打造科技即時化的防塵管理機制。

花蓮縣環保局表示，為推動智慧環保與永續城市建設，導入「營建工程AI自動揚塵防制系統」，該系統透過微型空品感測器，全天候監控工地粉塵濃度，一旦偵測超標，即自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵，強化工地空汙管理。

環保局指出，工地將設置固定式空氣品質感測器，並自主增設連動式自動灑水系統，有效提升粉塵防制效率達10至15%，並縮短空汙應變處理時間。

環保局指出，此系統已率先應用於四項重大工程，包括港區常態式疏浚及養灘工程、台9線287K至292K（大禹至玉里段）道路拓寬工程、花蓮市「中美好室」社會住宅新建統包工程、花蓮縣全民運動館興建工程。

縣府預計輔導兩項鐵路雙軌電氣化工程納入AI揚塵防制系統，分別為鐵路三民至玉里段、光復至瑞穗段，土建及軌道、橋梁與排水工程等。

環保局表示，環保人員巡查作業全面E化，查核結果可即時上傳雲端，提升行政效率與透明度，展現地方政府在環境永續與智慧治理上的實質行動力。縣府將持續擴大AI環保技術應用，攜手產官學界邁向淨零碳排目標。

花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府導入「AI自動揚塵防制系統」，只要偵測工地揚塵數值超標，立刻自動灑水防空汙。圖／花蓮縣環保局提供

環保局 空氣品質 花蓮縣政府

延伸閱讀

花蓮洄瀾鐵人三項賽前1個月突喊卡 選手傻眼大罵「旅館都訂了」

嘉市環保局推減菸蒂換好禮成果豐碩 再推出公廁評分抽大獎

高雄興達電廠燃氣機組爆炸起火 環保局要求暫停試車

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

相關新聞

南迴公路413.8路基持續塌陷有行車危安 公路局嚴密監控

受楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平，議員及民眾擔心...

舊宿舍改闢停車場 基隆武昌街一帶停車困境解10月啟用

基隆市武昌街、中正路一帶住宅林立，臨近正濱漁港有觀光客，但停車空間嚴重不足，海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預...

科技幫忙抗空汙！花蓮工地啟用AI自動灑水防揚塵

施工工地容易引起揚塵影響空氣品質，最快的解決方式是灑水，不過需要耗費人力監看，也可能出現灑水不均的疑慮。花蓮縣政府為此積...

拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件

宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數...

基隆擬發公債蓋捷運掀熱議 議會關心財務狀況

基隆市政府為興建基隆捷運須持續籌措分攤款資金，將發行公債列為可行方案之一，市府雖說明目前還沒有實際發債計畫，但綠營議員質...

籌措基捷分攤金擬發公債 基市府：尚無實際計畫

為興建基隆捷運，基隆市今年須支付新北市6800萬元分攤款，未來仍須持續籌措資金，市府將發行公債列為可行方案之一，但澄清目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。