舊宿舍改闢停車場 基隆武昌街一帶停車困境解10月啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預計10月可啟用，可停77輛汽車。記者游明煌／攝影
海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預計10月可啟用，可停77輛汽車。記者游明煌／攝影

基隆市武昌街、中正路一帶住宅林立，臨近正濱漁港有觀光客，但停車空間嚴重不足，海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預計10月可啟用，可停77輛汽車，解決地方停車需求的壓力。

中正路海大附中舊宿舍拆除後，近期整地，正闢建收費停車場，市議員張顥瀚今邀市府、里辦公處及業者會勘，研議停車場出入動線，近期地面已整平，地面已漆繪停車格。

中正區中濱里長謝家榮說，空地閒置取4、50年多年，在市府、海大附中的單位協助下終於有了停車場，希望有多個出入口的可以出入嘉惠地方停車。

武昌街一名住戶說，附近巷道都十分狹小，汽車一位難求，找不到地方停，能有停車場解決居民的停車困難，也讓空地活化利用。

市議員張顥瀚表示，中正路、武昌街口一帶過去停車空間不足，加上巷道狹小，影響救災車輛通行，因為附近正濱漁港觀光發展，加上民宅又多，不只進出安全有疑慮，也導致很難找到車位，造成地方長期的困擾。

張顥瀚說，過去不斷與地主海大附中商議，盼能闢設停場車讓地方民眾使用，因為原本就是停車場用地，協調過程順利，預計9月底可整理完畢，希望盡快可以開放使用。

業者表示，目前正在整地鋪設柏油，移除垃圾、廢棄物，設置停車柵欄機、停車繳費機等，全部工程要1個月可完成。

海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預計10月可啟用，可停77輛汽車。記者游明煌／攝影
海大附中舊宿舍拆除後，地方爭取闢建停車場，預計10月可啟用,可停77輛汽車。記者游明煌／攝影

海大 停車場 中正路

