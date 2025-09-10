南迴公路413.8路基持續塌陷有行車危安 公路局嚴密監控

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
道路連接處甚至出現大裂縫，議員及民眾擔心會有行車危安。記者尤聰光／攝影
道路連接處甚至出現大裂縫，議員及民眾擔心會有行車危安。記者尤聰光／攝影

楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平，議員及民眾擔心會有行車危安，促請公路單位止損，避免下陷持續擴大。公路局第四養護分局大武工務段表示，已開始災修工程，請用路人小心行駛。

大武工務段長邱民豐指出，避免路基持續塌陷，針對道路中心點已打入鋼軌樁，同時編列預算預計下個月填縫灌漿，將路基伏流水造成的孔洞灌飽，另該路段因屬地層艱困路段，也申報災害搶修，分中、長期施作，最快明年動工。

今年8月楊柳颱風及接連大豪雨影響，累計破千雨量造成南迴地區多處災情，其中道路災損不斷，尤其南迴公路413.8公里大鳥段路基下陷嚴重，導致北上車道近百尺路面凹陷不平，道路連接處甚至出現大裂縫，議員及民眾擔心會有行車危安。

議員蔡玉玲表示，每次開車經過該路段都會提心吊膽，深怕開過去整個路基就塌陷下去，公路單位應該盡速整修補強，不要等下次大雨來了，造成更嚴重災情。另有附近民眾說，該路段土層易水飽和，當初道路拓寬時，就經常下陷，路基鞏固應該由下而上。

大武工務段表示，目前該路段南下北上各通行1個車道，施工點前已預設道路縮減及施工標誌提醒用路人，只要路面出現凹陷不平，就會立即整補，另每隔2小時會定時巡視，一但發現道路劇烈變化，就會實施封路管制。

南迴公路413.8公里路面產生的凹陷落差大，公路局已先打入鋼軌樁並持續填補。記者尤聰光／攝影
南迴公路413.8公里路面產生的凹陷落差大，公路局已先打入鋼軌樁並持續填補。記者尤聰光／攝影
受楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平。記者尤聰光／攝影
受楊柳颱風及接連大豪雨影響，台東南迴公路413.8公里大鳥段路基嚴重下陷，導致北上車道近百尺路面凹陷不平。記者尤聰光／攝影

