拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭蘇澳鎮台9線103公里南下測速桿今年取締逾6千件，暫居年度「測速王」。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳鎮台9線103公里南下測速桿今年取締逾6千件，暫居年度「測速王」。記者戴永華／攝影

宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數已超過6千件，暫居宜蘭「年度測速王」。

前年的測速王是蘇花路廊新澳隧道北上測速桿，去年受到0403大地震影響，前往花蓮的車流銳減，測速王改由礁溪鄉191線4公里的測速桿拿下，不過僅抓到3234件超速，不及前一年的一半。

今年前往花蓮的車流回流，縣警局統計今年以來取締最多件數的測速桿位在蘇澳鎮台9線103公里處，累計超過6千件，已是去年礁溪測速取締件數的2倍。據了解，這支測速桿靠近蘇花路廊入口不遠處，最高速限50公里，加上10公里寬容值，車速超過60公里就被拍照，罰單1200元起跳。

縣警局交通隊表示，全縣88支固定式照相桿中，絕大多數是超速測桿，只有12支是區間測速、4支闖紅燈；9月起新增2支，分別是頭城鎮台2線123公里大溪段北上，速限50公里；壯圍鄉宜9線3公里處中央路三段南下，速限大車50公里、小車60公里，這2支測桿是警方根據地方居民反映車速過快而增設。

相關新聞

籌措基捷分攤金擬發公債 基市府：尚無實際計畫

為興建基隆捷運，基隆市今年須支付新北市6800萬元分攤款，未來仍須持續籌措資金，市府將發行公債列為可行方案之一，但澄清目...

拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件

宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數...

廣角鏡／福隆候車亭 東北角新亮點

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處改造福隆候車亭昨啟用，全新候車亭暖橘色調，搭配開放式結構讓候車空間像是吸引旅人駐足的小型...

基隆擬發公債蓋捷運掀熱議 議會關心財務狀況

基隆市政府為興建基隆捷運須持續籌措分攤款資金，將發行公債列為可行方案之一，市府雖說明目前還沒有實際發債計畫，但綠營議員質...

台東火車站前綠能停車場動工 1年發電量可供1500戶家庭使用

台東天氣炎熱，目前火車站外大多設立露天停車場，許多民眾搭車須忍受日曬雨淋，車子長期烈日曝曬也很困擾。台東縣府規畫「永續節...

基隆捷運籌措資金市府考慮發行公債 議員：將風險轉嫁給市民

基隆市政府財政處日前到議會報告時指出，今年基隆市須支付新北市6800 萬元分攤款，未來新北市仍將持續要求基隆依比例籌措資...

