拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件

宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數已超過6千件，暫居宜蘭「年度測速王」。

前年的測速王是蘇花路廊新澳隧道北上測速桿，去年受到0403大地震影響，前往花蓮的車流銳減，測速王改由礁溪鄉191線4公里的測速桿拿下，不過僅抓到3234件超速，不及前一年的一半。

今年前往花蓮的車流回流，縣警局統計今年以來取締最多件數的測速桿位在蘇澳鎮台9線103公里處，累計超過6千件，已是去年礁溪測速取締件數的2倍。據了解，這支測速桿靠近蘇花路廊入口不遠處，最高速限50公里，加上10公里寬容值，車速超過60公里就被拍照，罰單1200元起跳。

縣警局交通隊表示，全縣88支固定式照相桿中，絕大多數是超速測桿，只有12支是區間測速、4支闖紅燈；9月起新增2支，分別是頭城鎮台2線123公里大溪段北上，速限50公里；壯圍鄉宜9線3公里處中央路三段南下，速限大車50公里、小車60公里，這2支測桿是警方根據地方居民反映車速過快而增設。