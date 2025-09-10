聽新聞
0:00 / 0:00
拍到你怕！宜蘭「測速王」在蘇澳 今年已取締6千件
宜蘭縣警局公布全縣88支固定式照相桿位置，民眾馬上瘋狂轉發。據縣警局統計，蘇澳鎮台9線103公里的南下測速桿今年取締件數已超過6千件，暫居宜蘭「年度測速王」。
前年的測速王是蘇花路廊新澳隧道北上測速桿，去年受到0403大地震影響，前往花蓮的車流銳減，測速王改由礁溪鄉191線4公里的測速桿拿下，不過僅抓到3234件超速，不及前一年的一半。
今年前往花蓮的車流回流，縣警局統計今年以來取締最多件數的測速桿位在蘇澳鎮台9線103公里處，累計超過6千件，已是去年礁溪測速取締件數的2倍。據了解，這支測速桿靠近蘇花路廊入口不遠處，最高速限50公里，加上10公里寬容值，車速超過60公里就被拍照，罰單1200元起跳。
縣警局交通隊表示，全縣88支固定式照相桿中，絕大多數是超速測桿，只有12支是區間測速、4支闖紅燈；9月起新增2支，分別是頭城鎮台2線123公里大溪段北上，速限50公里；壯圍鄉宜9線3公里處中央路三段南下，速限大車50公里、小車60公里，這2支測桿是警方根據地方居民反映車速過快而增設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言