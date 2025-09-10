基隆擬發公債蓋捷運掀熱議 議會關心財務狀況

基隆市政府為興建基隆捷運須持續籌措分攤款資金，將發行公債列為可行方案之一，市府雖說明目前還沒有實際發債計畫，但綠營議員質疑市府在重大公共建設的財政評估上缺乏前瞻性；藍議員認為把基捷建起來最重要，尊重市府專業財政規畫。

基隆市府前天在議會召開「基隆市公債發行自治條例」專案說明會，說明債券與傳統銀行借款的優缺點，市府指以債券支應重大公共建設的財務工具，不僅有助於資金調度，也可適度降低利息支出。以基隆捷運為例，債券為研議中的可行方案之一，但目前尚無實際發債計畫，並不會因此增加市府舉債負擔，市府將審慎推動重大建設，確保城市發展與財政健全並行。

民進黨市議員鄭文婷指出，市府當初將預算書送進議會審查時，歲入歲出帳面平衡，如今突然提出舉債方案，質疑市府在重大公共建設的財政評估上，缺乏前瞻性與誠實性，反而將風險轉嫁給市民，捷運建設雖然必要，但資金來源與負擔方式必須在前期就要有完整規畫，避免造成地方財政壓力。

國民黨議員韓世昱表示，財劃法新制中央增加的統籌分配款要能到位，不能變相刪減一般性補助款，基隆捷運是現在最重要的交通建設，尊重市府財政規畫的專業考量，要能建起來最重要，是否發行公債、如何發行市議會都會嚴格監督。