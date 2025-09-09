快訊

籌措基捷分攤金擬發公債 基市府：尚無實際計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府前天在議會召開「基隆市公債發行自治條例」專案說明會，說明債券與傳統銀行借款的優缺點。圖／鄭文婷提供
基隆市府前天在議會召開「基隆市公債發行自治條例」專案說明會，說明債券與傳統銀行借款的優缺點。圖／鄭文婷提供

為興建基隆捷運，基隆市今年須支付新北市6800萬元分攤款，未來仍須持續籌措資金，市府將發行公債列為可行方案之一，但澄清目前尚無實際發債計畫。綠營質疑市府在重大公共建設財政評估缺乏前瞻性，將風險轉嫁給市民；藍認為把基捷建起來最重要，尊重市府專業財政規畫。

基隆市府前天在議會召開「基隆市公債發行自治條例」專案說明會，說明債券與傳統銀行借款的優缺點，市府指以債券支應重大公共建設的財務工具，不僅有助於資金調度，也可適度降低利息支出，提升財政運作效率。

財政處以基隆捷運為例，說明傳統銀行借款與永續發展債券在利率上的差異，債券為研議中的可行方案之一，目前尚無實際發債計畫，並不會因此增加市府舉債負擔，市府將持續秉持審慎與透明的態度推動重大建設，確保城市發展與財政健全並行。

民進黨市議員鄭文婷指出，市府當初將預算書送進議會審查時，呈現的歲入歲出帳面上是平衡的，如今卻突然提出舉債方案，顯示財務規畫與實際執行間存在明顯落差。她質疑市府在重大公共建設的財政評估上，缺乏前瞻性與誠實性，反而將風險轉嫁給市民。捷運建設雖然必要，但資金來源與負擔方式必須在前期就有完整規畫，避免造成地方財政沈重壓力。

國民黨議員韓世昱表示，財劃法新制中央增加的統籌分配款要能到位，不能變相刪減一般性補助款，基隆捷運是現在最重要的交通建設，尊重市府財政規畫的專業考量，要能建起來最重要，是否發行公債、如何發行市議會都會嚴格監督。

