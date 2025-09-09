快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

基隆邊坡巨樹塌壓國小沉砂池 公所緊急搶修

中央社／ 基隆9日電

基隆市崇德路民宅後院邊坡，因7日強降雨造成巨樹倒塌，壓住安樂國小的沉砂池，在雨水沖刷下形成陡峭邊坡，區公所緊急初步搶修，預計明天完成，避免災情擴大。

民進黨基隆市議員吳驊珈昨天到現場了解災情，國民黨立委林沛祥、國民黨基隆市議員鄭愷玲、俞叁發、基隆市安樂區長汪海淙、永康里長陳銘坤等人今天也到場會勘，協調後續處理方式。

由於巨樹倒下壓在校地所屬的沉砂池上，沉砂池若遭堵塞再遇大雨恐使安樂國小校園淹水，安樂區公所緊急調派廠商進駐，用電鋸鋸斷巨樹，再以吊車將樹幹逐一吊至路面。

林沛祥表示，他會盡全力爭取中央協助，基隆地形以邊坡居多，後續也會持續監督水土保持工作，讓民眾能安心居住。安樂區長汪海淙指出，第1階段以搶災為主，移除傾倒樹木並確保排水順暢後，再覆蓋帆布等基礎防護，最快明天完成。

基隆市政府教育處指出，師生目前暫無安全疑慮，此邊坡為國有地，管理者為國有財產署，待區公所搶修完成，將由工務處協助確認沉砂池是否受損及後續維護，國產署也將邀集相關單位，研議邊坡與水保復原，並爭取經費辦理復建工程。

基隆 淹水 強降雨 林沛祥

延伸閱讀

府院黨將完善闢謠平台 林沛祥：早就有「造謠平台」

中科院遭爆內部人員洩密！林沛祥喊話「嚴格調查」：這是國家機器敗壞

李四川條款列優先法案？ 林沛祥：待黨團大會充分討論

立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

相關新聞

台東火車站前綠能停車場動工 1年發電量可供1500戶家庭使用

台東天氣炎熱，目前火車站外大多設立露天停車場，許多民眾搭車須忍受日曬雨淋，車子長期烈日曝曬也很困擾。台東縣府規畫「永續節...

基隆捷運籌措資金市府考慮發行公債 議員：將風險轉嫁給市民

基隆市政府財政處日前到議會報告時指出，今年基隆市須支付新北市6800 萬元分攤款，未來新北市仍將持續要求基隆依比例籌措資...

基隆校園圖書館共讀站4年17萬人次 社區民眾使用率超低僅2%

基隆市府統計2019年到2023年18所國中小圖書館設置社區共讀站，入館人數17萬人次，但社區民眾使用率僅占不到2%，約...

基市明年增設語療據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，及早接受語言治療，明年將再增據點，並試辦夜間或周末服務。雙北早療...

花蓮原民公教會館將拆除 先當停車場

花蓮市原住民公教會館有40年歷史，16年前閒置迄今。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，本周五將拆，預計11月中旬拆完，...

基隆林家2代3人從政舉足輕重 老市長、林沛祥之父林水木再出新書

基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。