基隆邊坡巨樹塌壓國小沉砂池 公所緊急搶修
基隆市崇德路民宅後院邊坡，因7日強降雨造成巨樹倒塌，壓住安樂國小的沉砂池，在雨水沖刷下形成陡峭邊坡，區公所緊急初步搶修，預計明天完成，避免災情擴大。
民進黨基隆市議員吳驊珈昨天到現場了解災情，國民黨立委林沛祥、國民黨基隆市議員鄭愷玲、俞叁發、基隆市安樂區長汪海淙、永康里長陳銘坤等人今天也到場會勘，協調後續處理方式。
由於巨樹倒下壓在校地所屬的沉砂池上，沉砂池若遭堵塞再遇大雨恐使安樂國小校園淹水，安樂區公所緊急調派廠商進駐，用電鋸鋸斷巨樹，再以吊車將樹幹逐一吊至路面。
林沛祥表示，他會盡全力爭取中央協助，基隆地形以邊坡居多，後續也會持續監督水土保持工作，讓民眾能安心居住。安樂區長汪海淙指出，第1階段以搶災為主，移除傾倒樹木並確保排水順暢後，再覆蓋帆布等基礎防護，最快明天完成。
基隆市政府教育處指出，師生目前暫無安全疑慮，此邊坡為國有地，管理者為國有財產署，待區公所搶修完成，將由工務處協助確認沉砂池是否受損及後續維護，國產署也將邀集相關單位，研議邊坡與水保復原，並爭取經費辦理復建工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言