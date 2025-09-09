聽新聞
台東火車站前綠能停車場動工 1年發電量可供1500戶家庭使用
台東天氣炎熱，目前火車站外大多設立露天停車場，許多民眾搭車須忍受日曬雨淋，車子長期烈日曝曬也很困擾。台東縣府規畫「永續節能停車棚」動工，明年4月完工後將可停放1309輛汽機車，兼具美觀及發電節能等多元效益。
縣府交通及觀光發展處昨日與環台光電舉行「台東火車站永續節能停車棚」動土典禮，安排立委黃建賓、議員王文怡、台東市長陳銘風、縣府交通及觀光發展處長卜敏正等人為工程動土祈福。
交觀處長卜敏正說，為降低對現有停車空間影響，節能停車棚將分階段、分區整地興建，並邀請植物專家調查停車場內樹木數量、樹種及可移植區域，為提升樹木移植存活率，會等到秋天再移樹；預定明年4月完工，完工後提供411格汽車停車位、10格無障礙車位及888格機車停車位，所有車輛都有頂棚覆蓋，提升火車站停車品質。
交觀處進一步說明，鋼構車棚的屋頂配置 4000.85 kW 太陽能系統，每年約可發電520萬度，相當於1500戶家庭年用電量，減碳約2611公噸，等效於種植22.9萬棵樹，兼顧民眾便利與環境永續。
縣府強調，除具備節能功效外，停車場外觀以台東「山、海、空」意象出發，結合熱氣球、蘭嶼拼板舟、東海岸旗魚及比西里岸羊四大主題，讓建築結合在地文化與自然景觀，車棚也能成為台東旅程的第一個景點。
