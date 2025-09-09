台東退休男子花百元中5.97億大樂透 捐2500萬做公益

快訊

中央社／ 台北9日電

今年7月29日在台東市開出大樂透頭獎新台幣5.97億元，1注獨得。台彩今天表示，這名幸運兒是住在台東市的60多歲退休男子，也是資深彩迷，他得獎後保持淡定，並大方捐出2500萬元做公益。

台彩總經理謝志宏分享，這名男子每天都會騎腳踏車外出找朋友聊天，路上經過投注站，就會順路買大樂透，每次都是花100元電選；後來中獎訊息公布，該男子不急著對獎，隔天才買報紙來對，看到中頭獎後，擔心報紙訊息錯誤，還請女兒上台彩官網數字再對一遍，才確信自己真的中獎。

謝志宏笑說，大家對中獎人最常見的問題，就是「晚上會不會睡不好」，但這名中獎人真的很淡定，得知中獎後，晚上照樣吃好睡好，甚至中獎彩券直接放在客廳茶几上，沒有特別收起來。

外界好奇中獎人如何運用獎金，謝志宏表示，中獎人說「要回去想一下」，但已經包了100萬紅包給彩券行，並捐出2500萬元給中國信託慈善基金會做公益。

