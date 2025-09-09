基隆捷運籌措資金市府考慮發行公債 議員：將風險轉嫁給市民

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運籌措資金市府考慮發行公債，議員認為將風險轉嫁給市民。圖／鄭文婷提供
基隆市政府財政處日前到議會報告時指出，今年基隆市須支付新北市6800 萬元分攤款，未來新北市仍將持續要求基隆依比例籌措資金，市府正考慮發行公債。議員鄭文婷說，市府突然提出舉債方案，質疑市府在重大公共建設的財政評估上，缺乏前瞻性，反而將風險轉嫁給市民。

鄭文婷說，預算書歲入歲出平衡，如今卻要舉債，市府必須說清楚，基隆捷運是基隆市最受矚目的重大建設之一，市府先前在議會上說明基隆捷運自償率可達80%至90%，資金籌措與完成預計需40年，僅約一成經費需透過借款支應。

財政處日前在議會專案報告指出，114年度基隆市須支付新北市 6800 萬元分攤款，市府已先行借款3800萬元應急，未來新北市仍將持續要求基隆依比例籌措資金。為此，市府正考慮發行公債。

鄭文婷指出，市府當初將預算書送進議會審查時，呈現的歲入歲出帳面上是平衡的，如今卻突然提出舉債方案，顯示財務規畫與實際執行間存在明顯落差。她質疑市府在重大公共建設的財政評估上，缺乏前瞻性與誠實性，反而將風險轉嫁給市民。

鄭文婷說，市府在當初的預算書中明明呈現收支平衡，並未提及需要舉債，為什麼現在卻要突然發行公債？這樣的財務規畫轉折，如何讓市民信服？她認為捷運建設雖然必要，但資金來源與負擔方式必須在前期就有完整規畫，避免造成地方財政沈重壓力。

鄭文婷呼籲市府公開完整的資金流規畫，清楚交代各年度所需分攤金額、借款數字與還款計畫，不應在預算書中「表面平衡」，事後卻以舉債方式解套。

基隆市政府表示，稍晚市府會有完整說明。

