解決公車駕駛荒 基市擬漲薪最快115年實施

為解決公車駕駛荒，基隆市公車處研擬調漲市公車駕駛薪資，藉此吸引人才，最快明年上半年實施。

公車駕駛因需要長時間坐在駕駛座，且要忍受塞車，週末也要排班上班，影響家庭生活，加上需承擔乘客安全與交通風險，及願意投入駕駛工作的年輕人不足等因素，使得全台公車駕駛嚴重缺額。

基隆市公車處現有240餘名駕駛，公車處年中招考40名儲備駕駛，每月薪資加上獎金約新台幣4萬5000元至5萬元，因與相鄰大台北地區駕駛薪資仍有落差，最後僅34人報名，錄取14名，將於10月1日報到，即使新進駕駛入職後，駕駛仍明顯不足，市府預計明年上半年再次辦理招考，以維持市公車運能。

公車處已將駕駛調薪方案提報市府，後續由市府召開基隆市公車運價審議委員會審議，若經委員會及市議會同意，有望調漲駕駛員薪資，藉此吸引人才報名，最快在明年上半年實施。

此外，公車處副處長曾令偉今天指出，基隆市現有160輛公車，有高達6成、96輛車齡逾10年，市府已獲中央補助，首批將採購70輛電動公車，現正準備招標作業，若一切順利，最快明年下半年起陸續交車。

曾令偉表示，公車處並向國光客運承租20輛低底盤客運，車齡約8年，已送至暖暖維修廠改裝車體外觀，預計10月初陸續在各區路線上線行駛，提供市民更舒適的乘車體驗。