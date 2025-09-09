快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

基隆校園圖書館共讀站4年17萬人次 社區民眾使用率超低僅2%

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國中小校園圖書館共讀站，統計4年入館17萬人次，但社區民眾使用率超低，僅占不到2%。圖／基隆市政府提供
基隆市府統計2019年到2023年18所國中小圖書館設置社區共讀站，入館人數17萬人次，但社區民眾使用率僅占不到2%，約只有3千多人，有的學校甚至無民眾使用，函請市府改善，強化學生和民眾共享機制。市府表示，會請學校多宣傳及調整，提升民眾使用率。

基隆市府建置學校社區共讀站共享圖書資源，教育處統計迄2023 年底有八堵國小等18所學校，經費來源有教育部核定補助、自有經費或外界捐助。

基隆審計室指出，教育處統計各學校2019年到2023年累計入館人次17萬2千餘人次，其中屬學校師生者有16萬9千餘人次，占98.14％，社區民眾占比未及2％，只有3千餘人次、占1.86％，比率甚微，甚至有部分學校無民眾使用學校圖書資源。

基隆審計室說，基隆7個行政區公有圖書館及共讀站資源配置有不均情況，人口數最多的安樂區，僅配置建德國中及建德國小2個共讀站及市立圖書館安樂分館，且均集中於安樂區行政中心附近；人口密集度最高的仁愛區，除市立圖書館仁愛分館外，並未設置共讀站；中正區公共圖書館及共讀站也多靠近市區，如正濱漁港及和平島地區均未設置，公共圖書資源分布、便利性均有待提升。

基隆審計室函請市政府強化跨局處整合妥適規畫圖書館資源配置，並積極宣導共讀站共享機制，以提升民眾閱讀近便性及設置效益。

基隆市政府回應，基隆市國中小共讀站密度41％，為全國第2名，並請學校於推廣活動多加宣傳、調整，以提升使用率；未來將每年視學校場地狀況，持續建置改善社區共讀站。

林姓家長表示，共讀站開放時間短、學校人力不足、社區民眾要使用較難配合，可能藏書也不一樣符合社區民眾需求，是使用率低的重要原因，平日課後和寒暑假期間都可以開放才會有民眾想去，並建議多辦一些社區和學生共同參與活動。

教育處指出，各校共讀站其實都很有特色，社區民眾可多加使用。八斗高中融合當地原住民特色，入口處有營火意象；深美國小以森林風為主題，很有自然風；南榮國中建置拱門，融合紅淡山及周遭山洞特色，營造室內書洞的閱讀空間；中山國小運用苔蘚與黑鳶意象，讓桌椅生硬的輪廓線產生圓柔的視覺效果。

