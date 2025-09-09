聽新聞
花蓮原民公教會館將拆除 先當停車場
花蓮市原住民公教會館有40年歷史，16年前閒置迄今。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，本周五將拆，預計11月中旬拆完，先當停車場使用。
原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，樓高4層，面積近400坪，開放後提供社團使用。1990年委託花蓮縣阿美建設協會經營管理，協會2009年撤出後，場館閒置淪為蚊子館，雜草叢生。花蓮縣審計室多次關注該館閒置情形，點名縣府未盡管理之責、使用效能過低，要求加速活化。
縣府原住民行政處原預計拆除會館，改建為1層樓的原住民農業行銷館，希望結合周邊市場成為農業行銷區，但403強震重創花蓮經濟，建物也出現破損，計畫暫緩。
原民處考量建物歷經多次強震，耐震係數不符當今規範，經台灣省土木技師公會鑑定，評估結構需要補強，若補齊館內基本公共安全設備，經費至少4000萬元。
原民處副處長徐采瑤表示，原住民公教會館未達60年使用年限，考量修繕經費太高，不符使用成本，決定報請審計室拆除計畫，12日起開拆，預計11月中旬拆完，土地暫當停車場使用，後續會再思考運用方式。
