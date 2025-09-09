聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮原民公教會館將拆除 先當停車場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用，已閒置16年，縣府決定拆除，將暫時當停車場使用。記者王思慧／攝影
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用，已閒置16年，縣府決定拆除，將暫時當停車場使用。記者王思慧／攝影

花蓮市原住民公教會館有40年歷史，16年前閒置迄今。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，本周五將拆，預計11月中旬拆完，先當停車場使用。

原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，樓高4層，面積近400坪，開放後提供社團使用。1990年委託花蓮縣阿美建設協會經營管理，協會2009年撤出後，場館閒置淪為蚊子館，雜草叢生。花蓮縣審計室多次關注該館閒置情形，點名縣府未盡管理之責、使用效能過低，要求加速活化。

縣府原住民行政處原預計拆除會館，改建為1層樓的原住民農業行銷館，希望結合周邊市場成為農業行銷區，但403強震重創花蓮經濟，建物也出現破損，計畫暫緩。

原民處考量建物歷經多次強震，耐震係數不符當今規範，經台灣省土木技師公會鑑定，評估結構需要補強，若補齊館內基本公共安全設備，經費至少4000萬元。

原民處副處長徐采瑤表示，原住民公教會館未達60年使用年限，考量修繕經費太高，不符使用成本，決定報請審計室拆除計畫，12日起開拆，預計11月中旬拆完，土地暫當停車場使用，後續會再思考運用方式。

延伸閱讀

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

海巡署再添戰力 第4艘千噸級花蓮艦成軍 第5艘下水 蕭美琴命名澎湖艦

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

相關新聞

基市明年增設語療據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，及早接受語言治療，明年將再增據點，並試辦夜間或周末服務。雙北早療...

花蓮原民公教會館將拆除 先當停車場

花蓮市原住民公教會館有40年歷史，16年前閒置迄今。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，本周五將拆，預計11月中旬拆完，...

基隆林家2代3人從政舉足輕重 老市長、林沛祥之父林水木再出新書

基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。...

無人機飛過基隆海興泳池沖洗室 女泳客憂心隱私

基隆市戶外海興泳池擁有海天一色遼闊無邊美景，是許多泳客消暑熱門去處，一旁設有沖洗室但未加蓋，有女泳客發現無人機飛過沖洗室...

基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請...

語言治療中心助遲緩兒提早治療 基市明年增設據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，能更早接受語言治療，明年再增據點，並試辦夜間或周末也提供服務。雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。