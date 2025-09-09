聽新聞
基市明年增設語療據點 試辦夜間服務

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱／連線報導
基隆市語言治療中心今年6月17日揭牌營運，統計到8月底共服務35人、303人次。圖／基市府提供
基隆市語言治療中心今年6月17日揭牌營運，統計到8月底共服務35人、303人次。圖／基市府提供

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，及早接受語言治療，明年將再增據點，並試辦夜間或周末服務。雙北早療量能相對高，北市另開辦工作坊提升照顧者技巧，新北分散布建據點，讓服務更貼近在地需求。

基隆市語言治療中心設中正區衛生所，提供經診斷有發展遲緩，但尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，在發展黃金期獲專業協助。

市長謝國樑說，他曾陪伴女兒度過學習緩慢歷程，深知家長等待專業資源時的焦慮與無助。成立語言治療中心，希望更多小孩得到及時專業協助，別在等待醫療空窗錯失療育黃金期。

基隆市衛生局表示，語言治療中心累計到8月底服務35人、303人次，其中5人轉銜到醫療機構，目前有30人在中心接受治療。

語言治療師紀易佑說，基隆現有8家醫療院所提供語言治療服務，兒童經診斷發展遲緩到接受治療至少要等待3個月，這段期間可先到中心「上課」。因為服務需求大，要接受中心服務也須排隊。語言治療中心上課1期3個月，1周上課1次，每天有6名兒童來上課，結案就會再服務下一批兒童。

紀易佑說，有一名孩童快3歲仍不願開口說話，上過幾次課後，願意跟著練習，也有孩子過去只用手勢表達，現在會說出簡單句子，改變讓人欣慰。

北市現有18家評估鑑定醫療機構、2家療育醫院及82家基層機構提供早期療育服務。有醫生觀察，北市醫療資源雖較其他縣市豐沛，但大醫院限制也多，很多醫生寧可在外開診所，也不願在醫院開門診，民眾若要到醫院掛號，或要進一步接受評估檢查，等待期滿長。

新北語言治療師執業數逾300人，占全國語言治療師16%。新北市衛生局說，全市有107家醫療院所提供語言療育服務，社會局另設置6處早期療育社區資源中心，新北幅員廣，採分散式資源布建，減輕家長舟車勞頓負擔。

