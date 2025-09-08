快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供
基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供

基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。他說，不論時代如何變遷，有些價值是不變的，希望藉此書啟迪青年奮發向上，也鼓勵各界人士分享人生體會，導正時代錯誤，為傳承價值而努力。

林水木原是高中數學老師，1980年代獲國民黨提名競選省議員，當選後從政，1989年至1997年擔任2屆基隆市長。林水木的妻子徐少萍也曾任立委，加上林沛祥先後擔任基隆市議員、副議長和立委，林家在基隆政壇舉足輕重。

林水木在2009年出版「水牛回憶錄」，書名是大地耕耘。2021年再次出書，取名「林水木退思錄 鱟江隨筆」。經過了4年，今年88歲的林水木再次出版新書，書名是「水牛沉思銘言錄」。

林水木說，他出身基隆碼頭工人家庭，親歷二戰末期美軍轟炸基隆港區滿目瘡痍，也目睹228事件與1949年軍民流離動盪景象。幼年對戰亂的刻骨記憶，讓他更加珍惜和平歲月。

林水木表示，就讀中學時他就養成隨手抄錄格言金句的習慣，從課堂筆記、名人著作到政壇發言，他都悉心保存。這些片言隻語陪伴他走過教育界與政壇，成為他人格養成與施政理念的重要養分。

林水木認為，近年台灣社會因外在衝擊與價值混亂，逐漸迷失方向，但他深信不論時代如何變遷，仍有一些價值是永恆不變的。希望藉由這次出書，讓曾在他面臨人生風暴指引方向的名人格言和思想，能成為下一代的明燈。

「水牛沉思銘言錄」分成12篇章，內容涵蓋人生、教育、政治、社會等多元面向，展現林水木一生收集滋養的人生智慧。他說，「格言為師，智慧傳薪」，希望藉這本書啟迪青年奮發向上，也能引發中高齡人士共鳴，拋磚引玉，鼓勵各界人士分享自身人生智慧與體會。

基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供
基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供
基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供
基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。圖／讀者提供

相關新聞

基隆林家2代3人從政舉足輕重 老市長、林沛祥之父林水木再出新書

基隆市前市長、立委林沛祥的父親林水木，今天發表新書「水牛沉思銘言錄」，向讀者介紹他歷經半世紀蒐集、抄錄、整理的格言哲語。...

無人機飛過基隆海興泳池沖洗室 女泳客憂心隱私

基隆市戶外海興泳池擁有海天一色遼闊無邊美景，是許多泳客消暑熱門去處，一旁設有沖洗室但未加蓋，有女泳客發現無人機飛過沖洗室...

基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請...

語言治療中心助遲緩兒提早治療 基市明年增設據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，能更早接受語言治療，明年再增據點，並試辦夜間或周末也提供服務。雙...

宜蘭TPASS自助售票機 3處轉運站啟用

為提升公共運輸購票便利性，宜蘭縣政府今天起在3處轉運站，啟用「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」，可望大幅縮短購票時間...

中央補助基捷工程經費明年短少11億元 基市謀對策籲中央儘速補足

行政院明年度公共建設計畫核列補助基隆市僅3億多元，基市府今天表示，因比提報經費短少超過11億元，造成市庫沉重壓力，呼籲中...

