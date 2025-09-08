聽新聞
0:00 / 0:00
基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請相守相伴的夫妻們報名，重溫婚禮甜蜜情懷，讓愛與幸福代代延續。報名時間是9月16日至19日。
基市府社會處長楊玉欣今天表示，去年共有120對夫妻參與表揚活動，透過浪漫的宴席，經典情歌表演及互動橋段，讓每對參加的夫妻都沉浸當年的紅毯幸福記憶。活動展現婚姻關係的深厚情感與堅定承諾，傳遞家庭倫理與彼此陪伴的重要價值，鼓勵符合資格的市民踴躍報名參加。
表揚活動依結婚年資，分成結婚滿70年以上白金婚（民國44年底前結婚）、滿60年以上鑽石婚（民國54年底前結婚）、滿50年以上金婚（民國64年底前結婚）、以及滿40年整紅寶石婚（民國74年底前結婚），預計遴選112對夫妻參與，共同見證彼此堅貞與深情。
社會處表示，報名時間是9月16日至19日，額滿為止。符合資格市民可攜帶雙方身分證、結婚證明文件及生活照片1張，至戶籍所在地區公所，以書面方式辦理報名，並在充滿回憶與祝福的盛宴中共享動人時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言