基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請相守相伴的夫妻們報名，重溫婚禮甜蜜情懷，讓愛與幸福代代延續。報名時間是9月16日至19日。

基市府社會處長楊玉欣今天表示，去年共有120對夫妻參與表揚活動，透過浪漫的宴席，經典情歌表演及互動橋段，讓每對參加的夫妻都沉浸當年的紅毯幸福記憶。活動展現婚姻關係的深厚情感與堅定承諾，傳遞家庭倫理與彼此陪伴的重要價值，鼓勵符合資格的市民踴躍報名參加。

表揚活動依結婚年資，分成結婚滿70年以上白金婚（民國44年底前結婚）、滿60年以上鑽石婚（民國54年底前結婚）、滿50年以上金婚（民國64年底前結婚）、以及滿40年整紅寶石婚（民國74年底前結婚），預計遴選112對夫妻參與，共同見證彼此堅貞與深情。