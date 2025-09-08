快訊

柯文哲返老家…「吃屎哥」突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請相守相伴的夫妻們報名，重溫婚禮甜蜜情懷，讓愛與幸福代代延續。報名時間是9月16日至19日。

基市府社會處長楊玉欣今天表示，去年共有120對夫妻參與表揚活動，透過浪漫的宴席，經典情歌表演及互動橋段，讓每對參加的夫妻都沉浸當年的紅毯幸福記憶。活動展現婚姻關係的深厚情感與堅定承諾，傳遞家庭倫理與彼此陪伴的重要價值，鼓勵符合資格的市民踴躍報名參加。

表揚活動依結婚年資，分成結婚滿70年以上白金婚（民國44年底前結婚）、滿60年以上鑽石婚（民國54年底前結婚）、滿50年以上金婚（民國64年底前結婚）、以及滿40年整紅寶石婚（民國74年底前結婚），預計遴選112對夫妻參與，共同見證彼此堅貞與深情。

社會處表示，報名時間是9月16日至19日，額滿為止。符合資格市民可攜帶雙方身分證、結婚證明文件及生活照片1張，至戶籍所在地區公所，以書面方式辦理報名，並在充滿回憶與祝福的盛宴中共享動人時光。

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供
基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，報名時間是9月16日至19日；圖為去年表揚活動場景。圖／基市府提供

結婚 夫妻 基隆

延伸閱讀

語言治療中心助遲緩兒提早治療 基市明年增設據點 試辦夜間服務

變好走了！基市這所國中交通沉痾有解 唯一聯外道路上學時段單向行車

一件制服溫暖一個未來 基市社團捐贈新住民學童制服 明天開心上學

基市舉辦校長園長會議 邱佩琳：校園事件多樣化…提升危機處理能力

相關新聞

基市將表揚相守相伴老夫妻 16日受理報名遴選112對額滿為止

基隆市今年市民白金婚、鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，11月2日在基隆長榮桂冠彭園婚宴會館，以溫馨宴席方式進行。市府邀請...

語言治療中心助遲緩兒提早治療 基市明年增設據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，能更早接受語言治療，明年再增據點，並試辦夜間或周末也提供服務。雙...

宜蘭TPASS自助售票機 3處轉運站啟用

為提升公共運輸購票便利性，宜蘭縣政府今天起在3處轉運站，啟用「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」，可望大幅縮短購票時間...

中央補助基捷工程經費明年短少11億元 基市謀對策籲中央儘速補足

行政院明年度公共建設計畫核列補助基隆市僅3億多元，基市府今天表示，因比提報經費短少超過11億元，造成市庫沉重壓力，呼籲中...

「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠 縣管17處風景區免費玩透透

宜蘭縣政府管轄的17處風景區尚有兩處需要購票入園，縣議員建議擴大「宜蘭好行」299元3日券的使用範圍，把縣管風景區全都納...

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。