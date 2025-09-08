語言治療中心助遲緩兒提早治療 基市明年增設據點 試辦夜間服務

基隆市語言治療中心今年6月營運，讓等待評估的發展遲緩兒，能更早接受語言治療，明年再增據點，並試辦夜間或周末也提供服務。雙北早療量能已相對高，北市另開辦工作坊提升照顧者技巧，新北分散布建據點，讓服務更貼近在地需求。

基隆市語言治療中心設在中正區衛生所，提供經診斷有發展遲緩，但尚未經評估後進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，在發展黃金期獲得即時專業協助。

基隆市長謝國樑說，他也曾陪伴女兒度過學習緩慢歷程，深知家長等待專業資源時的焦慮與無助。成立語言治療中心，就是希望更多小孩得到及時專業協助，不要在等待醫療資源的空窗期錯失療育黃金期。

基隆市衛生局表示，語言治療中心接受衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院聯合評估中心，以及基隆市兒童發展中心轉介個案，統計到8月底共服務35人、303人次，其中5人已轉銜醫療機構繼續接受語言治療，目前有30人在中心接受治療。

語言治療師紀易佑說，基隆目前有8家醫療院所提供語言治療服務，兒童經診斷發展遲緩，到接受治療至少要等待3個月，這段期間就可以先到中心「上課」。只是因為服務需求大，目前要接受中心服務也須排隊。

紀易佑表示，語言治療中心上課1期是3個月，1周上課1次，先上30分鐘治療課程，再加上後續衛教時間，每天有6個兒童來上課。目前這批6月進來接受服務的兒童，近期陸續結案，就會再接受下一批兒童來上課。

紀易佑說，中心有個小朋友快3歲了，感覺無與人溝通意圖，不願開口說話，上過幾次課後，已經願意跟著練習，用口語表達意思。也有家長分享，孩子過去用手勢表達，現在會說出簡單的句子，都讓他覺得很欣慰。

基隆市衛生局長張賢政表示，成立語言治療中心可提供語言發展遲緩兒童，在黃金發展期獲得治療機會。基市明年將再增設，提高服務量能及可近性，部分中心並規畫試辦晚間或周末服務時段，另視個案需求兼顧心理治療服務。

台北市目前共有18家評估鑑定醫療機構、2家療育醫院及82家基層療育醫事機構，提供早期療育服務。有醫生直言，北市醫療資源雖然相較其他縣市豐沛，但大醫院限制較多，很多醫生寧可在外面開診所，也不願在醫院開門診，導致民眾若在醫院要掛號，或要進一步接受評估檢查，等待的時間會比較久。

台北市衛生局表示，2014年即開辦｢早期療育親子工作坊活動」，以早療與親子共學元素，傳授家長照護技巧及認知，協助強化有需求家庭親子關係。

台北市衛生局今年也委由9家早期療育特約醫院，結合語言、心理、物理、職能不同領域專業人員，設計短期親子團體課程共24梯次，提供居住北市6歲前語言發展較慢或認知發展遲緩兒童參加。

台北市社會局另針對語言治療提供補助，使用健保語言治療單次補助250元，自費語言治療者連同前項補助，低收入戶1個月6000元，中低收入戶和一般戶1個月4000元，.今年1至3月申請語言治療個案數已超過2000人。