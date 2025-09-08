莫蘭迪粉Lucky M羅東店開幕！夢幻網美打卡熱點 推5款生乳捲吃到飽

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
一樓提供5款生乳捲、台式馬卡龍等伴手禮，還有榮獲2024台北牛肉麵節優勝的紅燒牛雙寶麵、航棧三明治及冷凍藏鮮美食，方便消費者一站購足。圖／復興航棧提供
中保科旗下的復興航棧推出伴手禮品牌「Lucky M」，首家店落腳於宜蘭羅東今天開幕，一樓提供生乳捲、台式馬卡龍等伴手禮，二樓打造莫蘭迪粉的網美咖啡廳、馬卡龍造型鞦韆與打卡區浪漫繽紛，即日起只要點用義大利麵、牛肉麵與中式套餐再加50元，就能享受5種口味生乳捲吃到飽。

踏出羅東火車站前站，就能見到亮眼橘色的Lucky M，「M」是信運猴的代表字母，一樓的幸運IP與造型生乳捲網美牆，吸睛度百分百，夜晚閃亮霓虹燈，成為火車站前最受矚目打卡地標。

復興航棧主廚團隊打造結合法式甜點與台灣在地風味的創新商品，耗時半年研發，其中最自豪的生乳捲系列共5種口味，分別是萬丹鮮乳、九如檸檬、濃情可可雙漩、日式抹茶雙漩及紅心芭樂生乳捲，細膩綿密，深受甜點愛好者喜愛。

此外還有口感絕佳的台式馬卡龍、榮獲2024台北牛肉麵節優勝的紅燒牛雙寶麵、航棧三明治及冷凍藏鮮美食，方便消費者一站購足。

一樓的伴手禮區沉穩舒適，二樓用餐拍照打卡區夢幻繽紛，想要品嘗美味生乳捲或甜點下午茶，消費者步上多彩燈光變化的夢幻走廊，二樓迎來的是「莫蘭迪粉」網美咖啡廳、造型馬卡龍鞦韆與打卡區讓人流連忘返，舒適空間，享用正餐或下午茶自由選擇。

復興航棧慶祝羅東店開幕，即日起至9月21日，只要在點用義大利麵、牛肉麵與中式套餐再加50元，就能在60分鐘內享受五種口味生乳捲無限品嘗，Lucky M宜蘭運動公園店（原蘭燈空間）也同步推出優惠，中午兩場次、下午三場次，可事先訂位。

宜蘭 下午茶 伴手禮

