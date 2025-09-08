快訊

宜蘭TPASS自助售票機 3處轉運站啟用

中央社／ 宜蘭8日電
宜蘭縣政府今天起在3處轉運站，啟用「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」。本報資料照
為提升公共運輸購票便利性，宜蘭縣政府今天起在3處轉運站，啟用「宜蘭TPASS三合一票證自助售票機」，可望大幅縮短購票時間，讓民眾享有更智慧、便捷的搭乘體驗。

縣府交通處透過新聞稿指出，今天起在礁溪轉運站、宜蘭轉運站及羅東轉運站啟用自助售票機，民眾可操作售票機，購買宜蘭縣TPASS通勤月票（新台幣750元及1800元方案）、宜蘭好行3日券，也可購買花蓮縣及台東縣TPASS通勤月票。

交通處表示，自助售票機支援悠遊卡、一卡通與愛金卡電子票證購買月票，民眾僅需持有足額餘額的電子票卡，就可透過簡易觸控操作完成購票流程，無須排隊等待人工窗口，也可查詢票卡餘額。

交通處指出，推動自助售票機是公共運輸服務數位轉型的一環，藉由提升售票效率與自助化服務品質，期望吸引更多民眾選擇大眾運輸工具，共同邁向低碳、永續的交通生活，未來將持續優化公共運輸設施與票證服務，打造更友善通勤環境。

