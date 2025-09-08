中央補助基捷工程經費明年短少11億元 基市謀對策籲中央儘速補足

行政院明年度公共建設計畫核列補助基隆市僅3億多元，基市府今天表示，因比提報經費短少超過11億元，造成市庫沉重壓力，呼籲中央儘速補足減列經費，確保捷運推動進度不受影響，讓市民早日享有更便捷公共運輸服務。

「基隆南港間通勤軌道建設計畫（基隆捷運）」綜合規劃報告，去年1月31日獲行政院核定，計畫總經費696.89億元，並由中央補助北北基三市共計519.98億元。新北市政府捷運工程局今年2月24日向交通部提報2026年基隆捷運經費概算，申請中央補助款36億1196萬6000元。

基市府交通處說，明年這筆補助款基隆市分配額度為14億8157萬元，但交通部鐵道局今年8月25日發函，告知北北基市府，基隆捷運明年度補助款，行政院僅准核列9億305萬元，分別為台北市7818萬4000元、新北市4億5505萬4000元、基隆市3億6981萬2000元 。

交通處表示，基隆捷運為台北、新北和基隆市政府共同推動的重大交通建設，提供基隆民眾安全便捷的通勤服務。行政院明年僅核列補助基隆市3億6981萬2000元，相較於新北市提報經費短少11億1175萬8000元，勢必對基市財政造成沉重壓力。

交通處說，在接獲鐵道局函文後，基市府已與新北市政府召開會議研商因應措施， 未來北北基將共同面對，不讓工程進度受影響。市府也鄭重呼籲中央，基隆捷運攸關北北基廣大通勤民眾的便利與福祉，應儘速補足減列經費，確保捷運推動進度不受影響。

交通處表示，基市府也會持續爭取各方支持，全力推展捷運建設，讓市民早日享有更便捷、安全的公共運輸服務，徹底改善基隆至雙北間長久以來的通勤瓶頸。