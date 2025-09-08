「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠 縣管17處風景區免費玩透透

宜蘭縣政府管轄的17處風景區尚有兩處需要購票入園，縣議員建議擴大「宜蘭好行」299元3日券的使用範圍，把縣管風景區全都納入免票入園，縣府研議後同意辦理，遊客從購買3日券開始起算72小時內，除了原有交通優惠，縣府的風景區也能玩透透。

交通部TPASS通勤月票1.0方案於2023年7月上路，涵蓋北中南三大生活圈，今年接著推出2.0方案。宜蘭縣政府為吸引遊客搭乘大眾運輸工具遊宜蘭，避免雪隧塞車，今年2月12日發行發行「宜蘭好行」299元3日券。

遊客買券後，可於72小時內無限次搭乘北宜通勤國道客運、宜蘭縣內市區公車以及台鐵「鳳鳴站至和平段」火車，適用範圍涵蓋北台灣主要都會區與宜蘭縣內，每個月約售出1800張。

縣議員黃惠慈認為，國外有很多短程旅遊優惠，例如韓國「釜山通行證」不只是交通券，更結合釜山地區各大景點與餐飲購物等優惠，建議「宜蘭好行」3日券可以擴大縣內各觀光景點的適用範圍，進一步提高遊客購買意願。