快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

高雄梓官區漁會內控鬆散 剛到職出納靠作假帳得手1776萬元

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

聽新聞
0:00 / 0:00

「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠 縣管17處風景區免費玩透透

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠範圍，遊客可以持券前往縣管17處風景區，免費玩透透，圖為生態綠舟。本報資料照
「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠範圍，遊客可以持券前往縣管17處風景區，免費玩透透，圖為生態綠舟。本報資料照

宜蘭縣政府管轄的17處風景區尚有兩處需要購票入園，縣議員建議擴大「宜蘭好行」299元3日券的使用範圍，把縣管風景區全都納入免票入園，縣府研議後同意辦理，遊客從購買3日券開始起算72小時內，除了原有交通優惠，縣府的風景區也能玩透透。

交通部TPASS通勤月票1.0方案於2023年7月上路，涵蓋北中南三大生活圈，今年接著推出2.0方案。宜蘭縣政府為吸引遊客搭乘大眾運輸工具遊宜蘭，避免雪隧塞車，今年2月12日發行發行「宜蘭好行」299元3日券。

遊客買券後，可於72小時內無限次搭乘北宜通勤國道客運、宜蘭縣內市區公車以及台鐵「鳳鳴站至和平段」火車，適用範圍涵蓋北台灣主要都會區與宜蘭縣內，每個月約售出1800張。

縣議員黃惠慈認為，國外有很多短程旅遊優惠，例如韓國「釜山通行證」不只是交通券，更結合釜山地區各大景點與餐飲購物等優惠，建議「宜蘭好行」3日券可以擴大縣內各觀光景點的適用範圍，進一步提高遊客購買意願。

宜蘭縣政府管轄17處風景區，目前有武荖坑及生態綠舟2處要買門票80元、30元，縣政府交通處及工商旅遊處研議後，同意開放持憑3日券免費全縣各景區入園，此外蘭陽博物館也提供參觀特展買一送一優惠；至於能否擴及中央在宜蘭所管轄的各風景區，例如傳藝宜蘭園區或太平山國家森林遊樂區等入園優惠，尚需討論。

「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠範圍，遊客可以持券前往縣管17處風景區，免費玩透透，圖為生態綠舟。本報資料照
「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠範圍，遊客可以持券前往縣管17處風景區，免費玩透透，圖為生態綠舟。本報資料照

宜蘭 議員 觀光景點

延伸閱讀

漁民不平則鳴…漁船掛白布條出港抗議 東北角管理處提2措施回應漁民

南投溫泉季啟動 鯉魚潭好湯開唱

幸福三代DIY永生花相框 宜蘭真善美聯誼會為家人留下暖心回憶

南投溫泉季3大溫泉區接力 埔里打頭陣人潮湧鯉魚潭

相關新聞

「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠 縣管17處風景區免費玩透透

宜蘭縣政府管轄的17處風景區尚有兩處需要購票入園，縣議員建議擴大「宜蘭好行」299元3日券的使用範圍，把縣管風景區全都納...

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計...

幼兒大肌肉活動每天30分鐘 但基隆多雨運動時間得加倍至60分鐘

學校開學了，基隆市推動「動能60」健康深耕計畫，公私立幼兒園這學年開始，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到...

花蓮文旦柚封櫃外銷 攻高端市場

中秋節將屆，花蓮文旦柚昨封櫃出口，35個貨櫃將銷往中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等地。花蓮縣農會總幹事吳昆儒說，...

基隆長庚醫院情人湖健走設供水站不發瓶裝水 少用2000個寶特瓶助減塑

基隆長庚紀念醫院成立40周年，今年盛大舉辦「情人湖健走活動」。院長吳俊德、3名副院長和醫院同仁，加上社區民眾合計超過20...

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。