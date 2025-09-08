聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計室審議同意縣府拆除，將於12日開始拆除作業，預計11月中旬拆完，目前規畫作為停車場使用。
原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，有4層樓高，面積近400坪，開放後提供社團使用，1990年委託花蓮縣阿美建設協會經管，而協會在2009年撤出後，場館閒置至今變成蚊子館，現場雜草叢生。花蓮縣審計室多次針對該館閒置情形，點名縣府未盡責及效能過低，要求加速活化。
縣府原住民行政處原本預計拆除會館，改建為1層樓的原住民農業行銷館，希望能結合周邊市場，成為農業行銷區，但403強震重創花蓮整體經濟外，建物也出現部分破損，計畫只能暫緩。
原民處考量建物歷經多次強震，耐震係數不符當今規範，經台灣省土木技師公會鑑定，認為結構需要補強，再加上若補齊館內基本公共安全設備，經費至少需4000萬元。
原民處副處長徐采瑤表示，雖然原住民公教會館使用年限60年還沒到，不過考量修繕經費太高，不符合使用成本，決定報請審計室拆除計畫，經同意後招商機具拆除，將於12日起開始拆，經過60個日曆天，預計11月中旬拆完，土地暫時作為停車場使用，原民處將繼續思考會館土地未來運用方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言