花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計室審議同意縣府拆除，將於12日開始拆除作業，預計11月中旬拆完，目前規畫作為停車場使用。

原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，有4層樓高，面積近400坪，開放後提供社團使用，1990年委託花蓮縣阿美建設協會經管，而協會在2009年撤出後，場館閒置至今變成蚊子館，現場雜草叢生。花蓮縣審計室多次針對該館閒置情形，點名縣府未盡責及效能過低，要求加速活化。

縣府原住民行政處原本預計拆除會館，改建為1層樓的原住民農業行銷館，希望能結合周邊市場，成為農業行銷區，但403強震重創花蓮整體經濟外，建物也出現部分破損，計畫只能暫緩。

原民處考量建物歷經多次強震，耐震係數不符當今規範，經台灣省土木技師公會鑑定，認為結構需要補強，再加上若補齊館內基本公共安全設備，經費至少需4000萬元。