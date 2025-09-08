快訊

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市原住民公教會館啟用超過40年，經審計室審議同意縣府拆除，預計11月中拆完，目前規畫作為停車場使用。記者王思慧／攝影
花蓮市原住民公教會館啟用超過40年，經審計室審議同意縣府拆除，預計11月中拆完，目前規畫作為停車場使用。記者王思慧／攝影

花蓮原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計室審議同意縣府拆除，將於12日開始拆除作業，預計11月中旬拆完，目前規畫作為停車場使用。

原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，有4層樓高，面積近400坪，開放後提供社團使用，1990年委託花蓮縣阿美建設協會經管，而協會在2009年撤出後，場館閒置至今變成蚊子館，現場雜草叢生。花蓮縣審計室多次針對該館閒置情形，點名縣府未盡責及效能過低，要求加速活化。

縣府原住民行政處原本預計拆除會館，改建為1層樓的原住民農業行銷館，希望能結合周邊市場，成為農業行銷區，但403強震重創花蓮整體經濟外，建物也出現部分破損，計畫只能暫緩。

原民處考量建物歷經多次強震，耐震係數不符當今規範，經台灣省土木技師公會鑑定，認為結構需要補強，再加上若補齊館內基本公共安全設備，經費至少需4000萬元。

原民處副處長徐采瑤表示，雖然原住民公教會館使用年限60年還沒到，不過考量修繕經費太高，不符合使用成本，決定報請審計室拆除計畫，經同意後招商機具拆除，將於12日起開始拆，經過60個日曆天，預計11月中旬拆完，土地暫時作為停車場使用，原民處將繼續思考會館土地未來運用方式。

花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年、閒置16年，縣府決定拆除，將暫時作為停車場使用。記者王思慧／攝影
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年、閒置16年，縣府決定拆除，將暫時作為停車場使用。記者王思慧／攝影
原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，館舍閒置16年，縣府決定拆除。記者王思慧／攝影
原住民公教會館位於花蓮市重慶路與信義街口，館舍閒置16年，縣府決定拆除。記者王思慧／攝影
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年、閒置16年，經審計室審議同意縣府拆除，預計11月中拆完，目前規畫作為停車場使用。記者王思慧／攝影
花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年、閒置16年，經審計室審議同意縣府拆除，預計11月中拆完，目前規畫作為停車場使用。記者王思慧／攝影

