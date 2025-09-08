快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

幼兒大肌肉活動每天30分鐘 但基隆多雨運動時間得加倍至60分鐘

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供

學校開學了，基隆市推動「動能60」健康深耕計畫，公私立幼兒園這學年開始，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，加上透過教師增能與課程設計，希望全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。

基市府教育處長徐嬿立今天表示，孩子的健康是市府最重視的課題，無論是師資培訓、課程資源或補助計畫，教育處都將持續提供相關協助，幫助所有教保服務人員，一同守護孩子的身體健康發展，讓孩子在充滿活力的環境中快樂成長。

教育處指出，幼兒「體能活動」並非單純的跑跳或律動，而是設計一系列各種循環體能與遊戲運動，有助幼兒身體發展。

市府認為現行法規，要求幼兒園每天30分鐘大肌肉活動時間，無法滿足幼兒1日體能活動需求，已開辦6場次共識會議，邀請全市幼兒園園長及主任，面對面探討目前幼兒園內體能活動情形，逐步達成共識後，這學年起啟動「動能60」計畫。

教育處表示，為落實「動能60」計畫，已開辦3場大型體能活動增能研習，邀請台北市立大學體育系教授王宗騰，帶領教保服務人員認識幼兒體能活動引導原則及要領，以及實際操作課程設計。教育處也提供競爭型補助實施計畫，選拔並資助具有在地化或特色化的體能活動課程方案。

基隆幼兒園推動體能活動，常面臨天氣、場地空間受限等挑戰。長樂、深美國小附設幼兒園，南榮、百福非營利幼兒園，先前已透過作息調整、善用小學活動中心等場地及教師專業能力，將體能活動時間延長至40至50分鐘。

基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供
基隆市公私立幼兒園從這學年度起，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，並規畫教師增能與課程設計計畫，全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。圖／基市府教育處提供

基隆 運動 幼兒園 教育部

延伸閱讀

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

日本吳市代表團參訪 童子瑋提大基隆政策 謝國樑盼共創交流

基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

影／賴清德基隆座談這些人均缺席 未提柯文哲…邱佩琳來相迎

相關新聞

「宜蘭好行」299元3日遊券擴大優惠 縣管17處風景區免費玩透透

宜蘭縣政府管轄的17處風景區尚有兩處需要購票入園，縣議員建議擴大「宜蘭好行」299元3日券的使用範圍，把縣管風景區全都納...

花蓮原民會館閒置16年將拆除 40年老建物變身停車場

花蓮市原住民公教會館自1984年啟用超過40年，給地方團體使用後閒置16年。去年403地震梁柱破損，耐震度不足，經過審計...

幼兒大肌肉活動每天30分鐘 但基隆多雨運動時間得加倍至60分鐘

學校開學了，基隆市推動「動能60」健康深耕計畫，公私立幼兒園這學年開始，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到...

花蓮文旦柚封櫃外銷 攻高端市場

中秋節將屆，花蓮文旦柚昨封櫃出口，35個貨櫃將銷往中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等地。花蓮縣農會總幹事吳昆儒說，...

基隆長庚醫院情人湖健走設供水站不發瓶裝水 少用2000個寶特瓶助減塑

基隆長庚紀念醫院成立40周年，今年盛大舉辦「情人湖健走活動」。院長吳俊德、3名副院長和醫院同仁，加上社區民眾合計超過20...

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。