幼兒大肌肉活動每天30分鐘 但基隆多雨運動時間得加倍至60分鐘

學校開學了，基隆市推動「動能60」健康深耕計畫，公私立幼兒園這學年開始，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，加上透過教師增能與課程設計，希望全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。

基市府教育處長徐嬿立今天表示，孩子的健康是市府最重視的課題，無論是師資培訓、課程資源或補助計畫，教育處都將持續提供相關協助，幫助所有教保服務人員，一同守護孩子的身體健康發展，讓孩子在充滿活力的環境中快樂成長。

教育處指出，幼兒「體能活動」並非單純的跑跳或律動，而是設計一系列各種循環體能與遊戲運動，有助幼兒身體發展。

市府認為現行法規，要求幼兒園每天30分鐘大肌肉活動時間，無法滿足幼兒1日體能活動需求，已開辦6場次共識會議，邀請全市幼兒園園長及主任，面對面探討目前幼兒園內體能活動情形，逐步達成共識後，這學年起啟動「動能60」計畫。

教育處表示，為落實「動能60」計畫，已開辦3場大型體能活動增能研習，邀請台北市立大學體育系教授王宗騰，帶領教保服務人員認識幼兒體能活動引導原則及要領，以及實際操作課程設計。教育處也提供競爭型補助實施計畫，選拔並資助具有在地化或特色化的體能活動課程方案。