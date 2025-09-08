幼兒大肌肉活動每天30分鐘 但基隆多雨運動時間得加倍至60分鐘
學校開學了，基隆市推動「動能60」健康深耕計畫，公私立幼兒園這學年開始，每天大肌肉活動時間，從教育部規定的30分鐘延長到60分鐘，加上透過教師增能與課程設計，希望全面提升幼兒體能與健康素養，為孩子的未來打下堅實基礎。
基市府教育處長徐嬿立今天表示，孩子的健康是市府最重視的課題，無論是師資培訓、課程資源或補助計畫，教育處都將持續提供相關協助，幫助所有教保服務人員，一同守護孩子的身體健康發展，讓孩子在充滿活力的環境中快樂成長。
教育處指出，幼兒「體能活動」並非單純的跑跳或律動，而是設計一系列各種循環體能與遊戲運動，有助幼兒身體發展。
市府認為現行法規，要求幼兒園每天30分鐘大肌肉活動時間，無法滿足幼兒1日體能活動需求，已開辦6場次共識會議，邀請全市幼兒園園長及主任，面對面探討目前幼兒園內體能活動情形，逐步達成共識後，這學年起啟動「動能60」計畫。
教育處表示，為落實「動能60」計畫，已開辦3場大型體能活動增能研習，邀請台北市立大學體育系教授王宗騰，帶領教保服務人員認識幼兒體能活動引導原則及要領，以及實際操作課程設計。教育處也提供競爭型補助實施計畫，選拔並資助具有在地化或特色化的體能活動課程方案。
基隆幼兒園推動體能活動，常面臨天氣、場地空間受限等挑戰。長樂、深美國小附設幼兒園，南榮、百福非營利幼兒園，先前已透過作息調整、善用小學活動中心等場地及教師專業能力，將體能活動時間延長至40至50分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言