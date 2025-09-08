花蓮文旦柚封櫃外銷 攻高端市場

中秋節將屆，花蓮文旦柚昨封櫃出口，35個貨櫃將銷往中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等地。花蓮縣農會總幹事吳昆儒說，今年花蓮文旦柚減產2至3成，產地收購價翻倍成長，外銷10台斤行情可達350至400元，主打高單價市場。

昨天是24節氣白露，柚農大多選在白露前後開始採收，花蓮瑞穗文旦柚素有口碑，以果肉細緻、甜中帶酸聞名，過去受限於外銷通路不暢通，價格與銷量皆受影響，今年外銷訂單亮眼，讓不少柚農感到雀躍。花蓮縣政府昨舉行文旦柚出口封櫃啟運儀式，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚都出席見證。

吳昆儒說，今年受颱風等因素影響，花蓮文旦柚減產2至3成，台南麻豆產區在雨災中落果嚴重，預估當地今年只有往年2、3成的量，全台文旦柚量少價揚。

吳昆儒表示，文旦柚除了供應國內市場，搶攻外銷市場也是重要一環。去年花蓮文旦柚有銷往對岸，今年與貿易商合作，加碼上架到中國美商沃爾瑪商場，主打高單價路線，外銷紙盒包裝重新設計，並精挑細選優良好果出口。

「繼花蓮西瓜後，花蓮文旦柚也將打響品牌。」吳昆儒表示，花蓮西瓜遠近馳名，希望花蓮文旦柚也能累積知名度，成為市場搶手貨。

立委傅崐萁表示，去年赴大陸談判，正是基於「讓農民賺得到錢、讓好產品走出去」理念，他將為花蓮爭取更多農產銷路，無論是大陸或其他國際市場，都是持續努力的目標。