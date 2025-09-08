聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮文旦柚封櫃外銷 攻高端市場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮瑞穗鄉出產的文旦柚以果肉細緻、甜中帶酸聞名，將銷往中國大陸等地。記者王思慧／攝影
花蓮瑞穗鄉出產的文旦柚以果肉細緻、甜中帶酸聞名，將銷往中國大陸等地。記者王思慧／攝影

中秋節將屆，花蓮文旦柚昨封櫃出口，35個貨櫃將銷往中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等地。花蓮縣農會總幹事吳昆儒說，今年花蓮文旦柚減產2至3成，產地收購價翻倍成長，外銷10台斤行情可達350至400元，主打高單價市場。

昨天是24節氣白露，柚農大多選在白露前後開始採收，花蓮瑞穗文旦柚素有口碑，以果肉細緻、甜中帶酸聞名，過去受限於外銷通路不暢通，價格與銷量皆受影響，今年外銷訂單亮眼，讓不少柚農感到雀躍。花蓮縣政府昨舉行文旦柚出口封櫃啟運儀式，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚都出席見證。

吳昆儒說，今年受颱風等因素影響，花蓮文旦柚減產2至3成，台南麻豆產區在雨災中落果嚴重，預估當地今年只有往年2、3成的量，全台文旦柚量少價揚。

吳昆儒表示，文旦柚除了供應國內市場，搶攻外銷市場也是重要一環。去年花蓮文旦柚有銷往對岸，今年與貿易商合作，加碼上架到中國美商沃爾瑪商場，主打高單價路線，外銷紙盒包裝重新設計，並精挑細選優良好果出口。

「繼花蓮西瓜後，花蓮文旦柚也將打響品牌。」吳昆儒表示，花蓮西瓜遠近馳名，希望花蓮文旦柚也能累積知名度，成為市場搶手貨。

立委傅崐萁表示，去年赴大陸談判，正是基於「讓農民賺得到錢、讓好產品走出去」理念，他將為花蓮爭取更多農產銷路，無論是大陸或其他國際市場，都是持續努力的目標。

延伸閱讀

花蓮文旦柚封櫃出口 拓展高端市場銷往對岸大陸助農增收

傅崐萁率27名藍委團訪日國會 盼深化台日交流

影／藍黨團幹部交接朝野一團和氣 傅崐萁：賴卓也應與在野領導人坐下來談

政院追加預算三讀後 傅崐萁：立刻撥付補助款給各地方政府

相關新聞

花蓮文旦柚封櫃外銷 攻高端市場

中秋節將屆，花蓮文旦柚昨封櫃出口，35個貨櫃將銷往中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等地。花蓮縣農會總幹事吳昆儒說，...

基隆長庚醫院情人湖健走設供水站不發瓶裝水 少用2000個寶特瓶助減塑

基隆長庚紀念醫院成立40周年，今年盛大舉辦「情人湖健走活動」。院長吳俊德、3名副院長和醫院同仁，加上社區民眾合計超過20...

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「...

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，都市發展處規畫闢建廣場，營造基隆郵輪、鐵道、國道客運及市公車交通樞紐地位。工務處...

影／宜蘭嚴選米公布入圍決賽名單17農友身手不凡 最高人氣獎9號米

被譽為宜蘭米界的奧斯卡年度盛事「嚴選優質米競賽」今公布決賽名單，入圍的17位農友中，45歲以下青農占7位，最年輕僅23歲...

台東3婦人茶醉？ 疑把曼陀羅誤當南非葉吃下才中毒送醫

台東縣知本溫泉區昨傳出3婦人喝茶後身體不適送醫，台東縣衛生局今日前往白玉瀑布找尋茶莊，並在遊客帶領下採集3人昨日吃下的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。