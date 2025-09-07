快訊

基隆長庚醫院情人湖健走設供水站不發瓶裝水 少用2000個寶特瓶助減塑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚紀念醫院今天舉辦「情人湖健走活動」，院長吳俊德帶領同仁和參加的民眾，一起從情人湖院區走向情人湖，希望民眾養成運動習慣，預防慢性疾病、提升生活品質。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院成立40周年，今年盛大舉辦「情人健走活動」。院長吳俊德、3名副院長和醫院同仁，加上社區民眾合計超過2000人，從情人湖院區走向情人湖，全程近4公里，希望大家養成運動習慣，預防慢性疾病、提升生活品質。

基隆長庚表示，秉持創辦人王永慶「勤勞樸實，深耕生根，取之社會、用之社會」的公益精神，2008年起開始舉辦情人湖健走活動，今年邁入第18年，持續深耕社區、推廣健康生活。

吳俊德和副院長詹益聖、李立夫、孫啟欽和主任及管理部主任吳國鳴等同仁，今天都參加健走活動，副議長楊秀玉和市議員秦鉦、鄭愷玲，立委林沛祥立委代表沈義傳、立委王正旭代表潘俊宏和安樂區長汪海琮、安樂區體育會理事長詹坤和也出席，共號召民眾一起走出健康與活力。

今年情人湖健行活動規畫「勇腳組」、「休閒組」兩條路線，讓不同體能需求的民眾都能輕鬆健走。兩條路線沿途都能欣賞湖光山色，適合全家大小邊走邊享受自然之美，在運動中放鬆身心。

響應全球永續行動與台灣減塑政策，基隆長庚醫院延續「無痕飲水、減塑先行」措施，今年仍不發放瓶裝水，而是設置供水站，鼓勵參加健行民眾自備環保杯。

醫院估算，今天可減少使用約2000個寶特瓶，減碳量382.5公斤，相當於32棵樹1年的碳吸附量。吳俊德和出席來賓，今天也以行動支持「減塑宣誓」，共同呼籲民眾從生活中落實源頭減塑。

基隆長庚醫院邀請鶯歌工商女子排球隊為活動代言人，這支排球隊是「長庚公益運動醫學照護計畫」的選手，在高中排球聯賽擊敗傳統強敵東山高中，贏得隊史首座冠軍，鼓勵健走民眾追求健康永不放棄。

吳俊德說，健走的好處包括改善心肺健康、控制體重、預防糖尿病與心血管疾病、強化骨骼、舒緩壓力、改善情緒，是對生理和心理都有益處的低門檻運動。健走不需要特殊裝備，也不對關節造成過大壓力，適合各年齡層，有效降低慢性病風險，有助延長壽命，期望更多民眾一同養成規律運動習慣，追求健康與幸福。

