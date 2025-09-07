快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

花蓮9寶爸腦死妻女陷困頓 縣府成立專責窗口協助

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮市民「9寶爸」蘇姓男子驟然腦死，留下妻、9女兒生活困頓，縣長徐榛蔚日前到蘇家慰問，允成立專責窗口，提供醫療關懷、生活照顧、經濟支持及情緒撫慰等協助度過難關。

42歲蘇姓男子上月31日工作時，突然倒下昏迷，送醫診斷為主動脈剝離引發中風，最終宣告腦死，家屬決定下週拔管。蘇男與陸籍配偶育9名女兒，最大高中二年級、最小才6個月大，一家10口失去依靠，事件引起關注，市公所除致贈慰問金，也與慈善基金會合作，開設專屬捐款專戶，讓社會大眾挹注愛心。

徐榛蔚日前至蘇家探視表示，蘇爸爸是非常勇敢負責的父親，承擔養育9名子女的重任。如今驟逢巨變，縣府一定會成為孩子們最堅強的後盾，讓孩子能夠安心生活、求學與成長。徐榛蔚指示社會處啟動「專責服務窗口」，由專人持續陪伴家屬，協助處理接下來包括醫療決策、喪葬事宜等的各項事務。

此外，為了給孩子們最實際的幫助，縣府也特別依據不同年齡層的需求，準備適齡的生活及就學用品，鼓勵孩子們要互相扶持，勇敢面對未來。

花蓮縣政府說明，有關蘇家後續的照顧規畫，將由社會處提供短、中、長期的完整服務方案。短期將全力穩定家庭現階段的經濟與生活狀態，並協助處理醫療及後事；中期將高度關注每名家庭成員的身心狀況，積極連結心理諮商資源，為家屬進行創傷撫平，並逐步建構完善的社會支持網絡；長期則將與蘇媽媽共同妥善規畫運用社會大眾的愛心善款，確保所有資源皆能用於9名子女未來的就學、生活與發展，給予這個家庭最妥善的安排與永續的陪伴。

國民黨籍立委傅崐萁服務處執行長林宗昆也在臉書發文表示，「9寶爸」是他的高中同班同學，他的一生，平凡卻從不平庸。「9寶爸」在2015年回到花蓮，傳承父親蔥油餅手藝，這不光是維持生計，更是對父親孝心的表現；他推著攤車走遍花蓮的大街小巷，記得有一次下著大雨，在公園遇見，他一手撐著大傘，一手仍忙著煎蔥油餅，還笑著說：「要生活啊，老婆跟女兒都在家裡等我。」那笑容裡，有孝心的堅毅，也有為家人打拚的甜蜜。

林宗昆指出，日子雖然不算寬裕，「9寶爸」在孩子的教育上一點也不馬虎，很少提到自己的辛苦，更從不開口要求幫助。在這個自由表達意見的社會，有些對「9寶爸」的評論看了覺得有些難過，但「9寶爸」只是一個平凡，卻竭盡全力生活的男人。「9寶爸」或許不是社會眼中的菁英，但在9寶心中，就是一肩扛起整個家，最強大的超人。

徐榛蔚 花蓮縣政府

