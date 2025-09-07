快訊

警報持續11小時！俄夜襲發射逾800架無人機、烏政府大樓遭攻擊 規模再創紀錄

身心俱疲...不忍母親傷心擔憂 江祖平「做出1決定」律師將全面接手

雨勢升級！19縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
經由公開甄選脫穎而出的14位宜蘭音樂新秀，與新逸交響樂團同台演出，展現在地音樂人才的風采。圖／林孝信文化基金會提供
經由公開甄選脫穎而出的14位宜蘭音樂新秀，與新逸交響樂團同台演出，展現在地音樂人才的風采。圖／林孝信文化基金會提供

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」中同台，集結獨唱、合唱與中西器樂精彩演出，橫跨古典與民謠、世代與風格，一場充滿在地溫度的音樂會美到讓人感動。

今年二、三月間，基金會與樂團向宜蘭及全球所有出外打拚的宜蘭子弟發出邀請，如果您曾在這片土地長大、就學，對音樂滿懷熱情，請一起站上舞台演奏屬於生命中那份您我共享的音樂。「第一屆蘭燈之星甄選計畫」邀集14位來自宜蘭的年輕音樂人才，與新逸交響樂團的專業音樂家攜手登台，不只是音樂會，更是一場跨越年齡、學習背景的交流。

「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」9月5日在宜蘭演藝廳登場，集團總裁林孝信到場聆聽，選曲安排從台灣民歌、葉俊麟經典組曲、融合二胡與交響樂演出，還有美聲歌劇的華麗唱段，最後以鄧麗君、費玉清等華語懷念金曲壓軸，全場演出節奏明快，不僅展現專業水準，也讓觀眾在熟悉的旋律中勾起滿滿的共鳴與感動。

林孝信文化基金會教授張瑀真表示，過去兩年來基金會投入音樂教育，讓在地學生與樂齡族群透過音樂交流與學習，這次音樂會希望能擴大影響力，提供舞台讓更多在外求學、工作的宜蘭音樂人回鄉參與演出。

新逸交響樂團長李俊賢透露，14位優秀團員中有兩位特別受到矚目，其中一位是就讀羅東高中三年級的大提琴手林玄晉，甄選時他就以精湛琴藝驚艷全場，成為唯一入選在音樂會協奏曲中「獨奏」演出的學生。

李俊賢說，他的琴藝就讓所有老師驚訝不已「怎麼會有這麼強的高中生！」後來才得知，原來他今年同時獲選為亞洲青年交響樂團的成員，過去有多次出國巡演經驗，早已具備跨國舞台的實力。

另一位年僅13歲的中提琴手賴昱潮，就讀國華國中一年級，他僅6年習琴資歷，展現出驚人的天分與沉穩台風，這次首度參與大型樂團演出，也是全團年紀最小的成員。李俊賢笑說「每位老師都認為，他將來一定會在國際舞台發光發熱！」

音樂會適逢林孝信總裁生日月份，最後安排驚喜橋段，獻唱林總裁最喜歡的「感恩的心」當成生日祝福。李俊賢表示，很多孩子都需要舞台，透過甄選演出，他們才有機會被發掘，也許未來某天，他們會站上國際舞台，讓世界知道「原來你是宜蘭人！」這份用心，正是基金會持續深耕在地的初衷與使命。

「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」的選曲上也別具巧思，除了專業曲目外，特別融入多首耳熟能詳的懷念金曲，在熟悉地旋律中勾起大家滿滿的共鳴與感動。圖／林孝信文化基金會提供
「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」的選曲上也別具巧思，除了專業曲目外，特別融入多首耳熟能詳的懷念金曲，在熟悉地旋律中勾起大家滿滿的共鳴與感動。圖／林孝信文化基金會提供
羅東高中大提琴手林玄晉，是甄選中唯一獲選獨奏演出的樂手，並同時入選亞洲青年交響樂團，展現跨越國際舞台的實力。圖／林孝信文化基金會提供
羅東高中大提琴手林玄晉，是甄選中唯一獲選獨奏演出的樂手，並同時入選亞洲青年交響樂團，展現跨越國際舞台的實力。圖／林孝信文化基金會提供
國華國中一年級中提琴手賴昱潮，是這次甄選團員中年紀最小的一位，卻以沉穩台風與出色琴藝驚豔全場。圖／林孝信文化基金會提供
國華國中一年級中提琴手賴昱潮，是這次甄選團員中年紀最小的一位，卻以沉穩台風與出色琴藝驚豔全場。圖／林孝信文化基金會提供
年輕優秀的女聲樂家劉夢潔在「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」活潑生動的演出，顛覆觀眾對歌劇的刻板想像。圖／林孝信文化基金會提供
年輕優秀的女聲樂家劉夢潔在「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」活潑生動的演出，顛覆觀眾對歌劇的刻板想像。圖／林孝信文化基金會提供
「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」圓滿落幕，為宜蘭留下難忘的音樂盛會，前排右五為集團總裁林孝信。圖／林孝信文化基金會提供
「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」圓滿落幕，為宜蘭留下難忘的音樂盛會，前排右五為集團總裁林孝信。圖／林孝信文化基金會提供

宜蘭 音樂會 交響樂團

延伸閱讀

影／宜蘭嚴選米公布入圍決賽名單17農友身手不凡 最高人氣獎9號米

幸福三代DIY永生花相框 宜蘭真善美聯誼會為家人留下暖心回憶

樂天女孩成台灣文化大使 大嗑台灣小吃哀嚎減肥破功

東海岸悲歌⋯大型風機進駐吳宗憲揚言抗爭 環境部：業者宜審慎評估

相關新聞

國防部10月底前發補償金 花蓮3鄉鎮市都能申請領取

花蓮有空軍基地，由於戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元...

台東3婦人茶醉？ 疑把曼陀羅誤當南非葉吃下才中毒送醫

台東縣知本溫泉區昨傳出3婦人喝茶後身體不適送醫，台東縣衛生局今日前往白玉瀑布找尋茶莊，並在遊客帶領下採集3人昨日吃下的「...

林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「...

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，都市發展處規畫闢建廣場，營造基隆郵輪、鐵道、國道客運及市公車交通樞紐地位。工務處...

影／宜蘭嚴選米公布入圍決賽名單17農友身手不凡 最高人氣獎9號米

被譽為宜蘭米界的奧斯卡年度盛事「嚴選優質米競賽」今公布決賽名單，入圍的17位農友中，45歲以下青農占7位，最年輕僅23歲...

花蓮文旦柚封櫃出口 拓展高端市場銷往對岸大陸助農增收

今天是24節氣白露，下月就是中秋節，花蓮文旦柚將封櫃出口，繼去年出口新加坡、中國、香港等，今年打入美商中國零售商場，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。