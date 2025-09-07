林孝信基金會首度甄選14位優秀子弟參與交響樂團演出 2新秀特別亮眼

林孝信文化基金會回饋家鄉、扶育在地人才，首度與新逸交響樂團發起「蘭燈之星甄選計畫」，選出14位宜蘭新秀子弟與交響樂團在「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」中同台，集結獨唱、合唱與中西器樂精彩演出，橫跨古典與民謠、世代與風格，一場充滿在地溫度的音樂會美到讓人感動。

今年二、三月間，基金會與樂團向宜蘭及全球所有出外打拚的宜蘭子弟發出邀請，如果您曾在這片土地長大、就學，對音樂滿懷熱情，請一起站上舞台演奏屬於生命中那份您我共享的音樂。「第一屆蘭燈之星甄選計畫」邀集14位來自宜蘭的年輕音樂人才，與新逸交響樂團的專業音樂家攜手登台，不只是音樂會，更是一場跨越年齡、學習背景的交流。

「蘭燈之星2025新逸交響樂之夜」9月5日在宜蘭演藝廳登場，集團總裁林孝信到場聆聽，選曲安排從台灣民歌、葉俊麟經典組曲、融合二胡與交響樂演出，還有美聲歌劇的華麗唱段，最後以鄧麗君、費玉清等華語懷念金曲壓軸，全場演出節奏明快，不僅展現專業水準，也讓觀眾在熟悉的旋律中勾起滿滿的共鳴與感動。

林孝信文化基金會教授張瑀真表示，過去兩年來基金會投入音樂教育，讓在地學生與樂齡族群透過音樂交流與學習，這次音樂會希望能擴大影響力，提供舞台讓更多在外求學、工作的宜蘭音樂人回鄉參與演出。

新逸交響樂團長李俊賢透露，14位優秀團員中有兩位特別受到矚目，其中一位是就讀羅東高中三年級的大提琴手林玄晉，甄選時他就以精湛琴藝驚艷全場，成為唯一入選在音樂會協奏曲中「獨奏」演出的學生。

李俊賢說，他的琴藝就讓所有老師驚訝不已「怎麼會有這麼強的高中生！」後來才得知，原來他今年同時獲選為亞洲青年交響樂團的成員，過去有多次出國巡演經驗，早已具備跨國舞台的實力。

另一位年僅13歲的中提琴手賴昱潮，就讀國華國中一年級，他僅6年習琴資歷，展現出驚人的天分與沉穩台風，這次首度參與大型樂團演出，也是全團年紀最小的成員。李俊賢笑說「每位老師都認為，他將來一定會在國際舞台發光發熱！」