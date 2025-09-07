快訊

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，闢建廣場前將先打造臨時舖面，讓民眾通行更便利。圖／基市府提供
基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，闢建廣場前將先打造臨時舖面，讓民眾通行更便利。圖／基市府提供

基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，都市發展處規畫闢建廣場，營造基隆郵輪、鐵道、國道客運及市公車交通樞紐地位。工務處在此之前，將在原址打造臨時舖面，讓民眾通行更便利，後續再逐步推動空間改善工程。

基隆火車站改建和城際轉運站興建前，國光客運車站位在原火車站右前方的圓環旁。國光客運是基隆早年城市公路運輸的最大品牌，成為許多通勤族和旅客的共同記憶。

基隆火車站改建完成後，基隆市前市長林右昌任內推動興建轉運站、打通忠一路連接中山一路，原國光客運車站在2018年4月間拆除，並在舊基隆火車站旁興建臨時站營運。

城際轉運站去年7月啟用，國光客運進駐後，臨時站就停用閒置。市府規畫在靠近轉運站區域，設置民眾臨停接送區、計程車排班區，讓民眾交通接駁更加安全便利。

工務處表示，國光臨時站原址也納入「市港再生標竿計畫」整體規畫，都發處已完成國光客運臨時站空間改善工程設計，未來串接周邊國門廣場、海洋廣場、西岸旅運中心、轉運站和火車站，成為交通樞紐中心場域，並確保友善人行動線延續性，營造親水及視覺通透水岸廊帶環境，提供市民多一處休憩空間。

工務處養護工程科長廖俊育說，國光客運臨時站空間改善工程發包前，市府先編列600萬元預算施做臨時性舖面，維持民眾通行安全。目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色，將由景觀顧問考量城市特色及港區環境整體評估，決定配色後施工，今年11月底前完成。

基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供
基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供
基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，闢建廣場前將先打造臨時舖面，讓民眾通行更便利。圖／基市府提供
基市府今天表示，國光客運臨時站體已拆除，闢建廣場前將先打造臨時舖面，讓民眾通行更便利。圖／基市府提供
基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供
基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供
基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供
基隆市國光客運臨時站體已拆除，市府在闢建廣場前先打造臨時鋪面，目前研擬質感灰、文化磚紅和海洋藍3種顏色供選擇。圖／基市府提供

