影／宜蘭嚴選米公布入圍決賽名單17農友身手不凡 最高人氣獎9號米

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
17位農友取得進入「宜蘭嚴選米」冠軍賽的門票。記者戴永華／攝影
17位農友取得進入「宜蘭嚴選米」冠軍賽的門票。記者戴永華／攝影

被譽為宜蘭米界的奧斯卡年度盛事「嚴選優質米競賽」今公布決賽名單，入圍的17位農友中，45歲以下青農占7位，最年輕僅23歲，取得挺進冠軍賽門票；今天同時舉行優質米人氣票選及預測冠軍，煮熟的白米香氣四溢，吸引民眾排隊盲測品嘗投票，最後由9號米奪下最佳人氣獎。

代理縣長林茂盛頒贈17位入圍獎牌及獎狀，恭賀他們通過層層考驗挺進冠軍賽，包括羅東鎮農會李明聰、鄭聰琳；三星地區農會簡桂賢；冬山鄉農會劉宇濬、馬慶任、楊建鐘、劉耀群；蘇澳地區農會嚴靖淼；五結鄉農會陳正義；頭城鎮農會蕭宇廷；礁溪鄉農會黃正為、游勝文；壯圍鄉農會張凰聿、藍崧愷、藍耀毅；宜蘭市農會葉水盆、許明仁。

這次有32位農友報名參賽，除了必須取得產銷履歷或有機驗證，更需通過田間檢查、不得檢出農藥殘留、SGS的DNA鑑定等考驗及篩選，17位稻農個個身手不凡，包括往年冠軍得主，例如壯圍鄉農友藍耀毅是109年嚴選米冠軍賽「米王」，曾在台北創下每公斤3萬6000元拍賣天價。

林茂盛說，宜蘭是全國唯一每年一期稻作的縣市，稻米品質佳，不僅曾創下最高拍賣紀錄，宜蘭青農更2度奪下日本「米‧食味分析鑑定競賽」特別優秀賞，今年不僅有80餘歲農友參賽，挺進冠軍賽的45歲以下青農有7位，占入圍的41%，其中更有3位八年級青農、1位九年級青農（23歲藍崧愷），顯見宜蘭農業進入世代傳承交接階段。

縣農會理事長劉金德指出，宜蘭嚴選優質米競賽邁入第8年，8的側轉如同無限符號「∞」，寓意著稻米從田間插秧的那一刻起，無限延伸對環境的永續守護及對消費者負責的態度；全聯善美的文化藝術基金會參議陳德星表示，希望獲選的宜蘭優選米進駐傳藝宜蘭園區，做為優質農特產品的展售平台。

今天除了在傳藝宜蘭園區公布入圍決賽名單，同時也舉行「人氣票選」，吸引遊客大排長龍品嘗白米，最後9號米拿下人氣獎，訂17日公布名單；預測冠軍米活動，將在17日公布冠軍得主時，從測準的民眾中抽出5人，送50公斤優質米足夠吃整年。

第一階段美食專家評審占總成績10%，邀請知名飯店、餐飲業主廚及美食家，包含蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成、山多利主廚陳佳誠、童玩節團隊主廚游燦輝、警廣電台「美食達人來做菜」主持人陳韻如、美食專家劉明信、蘭陽餐飲技職教育推廣協會執行長許良民、宜大教授陳淑德、佛大助理教授詹雅文、羅商餐飲管理科組長游千誼、縣烹飪商業同業公會總幹事黃美珠等。

宜蘭嚴選米「人氣票選」，吸引民眾踴躍「盲測」品嘗白米，最後由9號米拿下人氣獎，訂17日公布名單。記者戴永華／攝影
17位農友獲頒入選「宜蘭嚴選米」決賽獎牌及獎狀，每位入圍者的種稻技術都非常好。圖／縣府提供
最年輕的決賽入圍者是23歲藍崧愷，農業傳承世代交替。記者戴永華／攝影
宜蘭嚴選米「人氣票選」，吸引民眾大排長龍「盲測」品嘗白米，最後由9號米拿下人氣獎，訂17日公布名單。記者戴永華／攝影
壯圍鄉農友藍耀毅是109年嚴選米冠軍賽「米王」，曾在台北創下每公斤3萬6000元拍賣天價，今年又入選決賽。記者戴永華／攝影
美食專家評審邀請知名飯店、餐飲業主廚及美食家，包含蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成、山多利主廚陳佳誠、童玩節團隊主廚游燦輝、警廣電台「美食達人來做菜」主持人陳韻如等人評分。記者戴永華／攝影
17位入選決賽的農友與各鄉鎮市農會合影。圖／縣府提供
17位入選決賽的農友與各鄉鎮市農會、美食專家評審合影。記者戴永華／攝影
美食專家評審邀請知名飯店、餐飲業主廚及美食家，包含蘭陽烏石港海景酒店主廚林錦成、山多利主廚陳佳誠、童玩節團隊主廚游燦輝、警廣電台「美食達人來做菜」主持人陳韻如等人評分。記者戴永華／攝影
頭城鎮農友蕭宇廷入選決賽，抱著女兒上台領獎分享榮耀。記者戴永華／攝影
