影／宜蘭嚴選米公布入圍決賽名單17農友身手不凡 最高人氣獎9號米

被譽為宜蘭米界的奧斯卡年度盛事「嚴選優質米競賽」今公布決賽名單，入圍的17位農友中，45歲以下青農占7位，最年輕僅23歲，取得挺進冠軍賽門票；今天同時舉行優質米人氣票選及預測冠軍，煮熟的白米香氣四溢，吸引民眾排隊盲測品嘗投票，最後由9號米奪下最佳人氣獎。

代理縣長林茂盛頒贈17位入圍獎牌及獎狀，恭賀他們通過層層考驗挺進冠軍賽，包括羅東鎮農會李明聰、鄭聰琳；三星地區農會簡桂賢；冬山鄉農會劉宇濬、馬慶任、楊建鐘、劉耀群；蘇澳地區農會嚴靖淼；五結鄉農會陳正義；頭城鎮農會蕭宇廷；礁溪鄉農會黃正為、游勝文；壯圍鄉農會張凰聿、藍崧愷、藍耀毅；宜蘭市農會葉水盆、許明仁。

這次有32位農友報名參賽，除了必須取得產銷履歷或有機驗證，更需通過田間檢查、不得檢出農藥殘留、SGS的DNA鑑定等考驗及篩選，17位稻農個個身手不凡，包括往年冠軍得主，例如壯圍鄉農友藍耀毅是109年嚴選米冠軍賽「米王」，曾在台北創下每公斤3萬6000元拍賣天價。

林茂盛說，宜蘭是全國唯一每年一期稻作的縣市，稻米品質佳，不僅曾創下最高拍賣紀錄，宜蘭青農更2度奪下日本「米‧食味分析鑑定競賽」特別優秀賞，今年不僅有80餘歲農友參賽，挺進冠軍賽的45歲以下青農有7位，占入圍的41%，其中更有3位八年級青農、1位九年級青農（23歲藍崧愷），顯見宜蘭農業進入世代傳承交接階段。

縣農會理事長劉金德指出，宜蘭嚴選優質米競賽邁入第8年，8的側轉如同無限符號「∞」，寓意著稻米從田間插秧的那一刻起，無限延伸對環境的永續守護及對消費者負責的態度；全聯善美的文化藝術基金會參議陳德星表示，希望獲選的宜蘭優選米進駐傳藝宜蘭園區，做為優質農特產品的展售平台。

今天除了在傳藝宜蘭園區公布入圍決賽名單，同時也舉行「人氣票選」，吸引遊客大排長龍品嘗白米，最後9號米拿下人氣獎，訂17日公布名單；預測冠軍米活動，將在17日公布冠軍得主時，從測準的民眾中抽出5人，送50公斤優質米足夠吃整年。