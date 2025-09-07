台東3婦人茶醉？ 疑把曼陀羅誤當南非葉吃下才中毒送醫
台東縣知本溫泉區昨傳出3婦人喝茶後身體不適送醫，台東縣衛生局今日前往白玉瀑布找尋茶莊，並在遊客帶領下採集3人昨日吃下的「南非葉」送驗。衛生局說，不過初步請植物專家鑑識得知，3婦人食用的樹葉極可能是曼陀羅葉而非南非葉，病徵也十分吻合，送食藥署檢驗，詳細結果會在1周後出爐。
林姓婦人及黃姓姊妹共3人昨在知本溫泉區健行，中午時分在前往卑南鄉一家茶藝館用餐，出餐前老闆先請她們先喝紅烏龍茶，豈料半小時內3人陸續出現頭暈、嘔心等疑似中毒症狀。
衛生局人員昨抽驗餐廳現場紅烏龍茶包及茶湯，另追查發現，其他兩桌顧客同樣飲用紅烏龍茶卻無異狀。此外，林女3人用餐前曾在白玉瀑布摘取「南非葉」食用，今早由林女帶領前往現場採集「南非葉」。
林女說，南非葉具抗菌消炎及降血壓等功效，以前就有吃過，昨天一人才吃一片，應該不是食物中毒，另方面3人以前沒有喝茶習慣，昨天早上沒吃東西，空腹喝2小杯紅烏龍茶，喝完不久感覺暈暈、手腳不太協調，很像喝醉酒，今天已經沒有不舒服。
衛生局食品藥政科表示，3名病患昨日皆已經出院，今早會同民眾前往白玉瀑布採集樣品送驗，請教專家初判，中毒民眾吃下的植物應非南非葉而是曼陀羅，生物鹼中毒狀況跟抗乙醯膽鹼很像，詳細結果還是要進一步送驗才能確定。
根據農業部知識網站說明，曼陀羅屬Datura之植物，大多含抗乙醯膽鹼之物質，花朵乾燥後可入藥，治哮喘、瘡瘍等，稱作「洋金花」，花為麻醉劑、鎮靜劑及瞳孔擴大劑。花型大如喇叭狀，花向下開放，具有特殊香氣，有些民眾聞後有暈眩感。誤食後口乾舌燥、吞嚥困難、產生幻覺等症狀，故不建議一般居家栽種，以免人畜誤食。
