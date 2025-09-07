幸福三代DIY永生花相框 宜蘭真善美聯誼會為家人留下暖心回憶

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭真善美聯誼會在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂的家庭成員一起完成專屬於家族的永生花DIY相框，氣氛溫馨熱鬧。圖／真善美聯誼會提供
為了推動世代情感交流，宜蘭真善美聯誼會今上午在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂製作專屬於自己家族的永生花相框，完成的作品美麗大方，氣氛溫馨熱鬧。

活動開始，主辦單位特別準備壓花書籤禮送給到場的每個家庭，象徵將幸福與祝福留存書頁之間；隨後由專業講師引導大家動手製作DIY永生花相框，從花材挑選、色彩搭配到布局設計，讓每位參與者都能發揮創意，把滿滿的愛融入作品中。

除了手作課程，活動還特別為參與的家庭製作全家福Q版圖像一併放入相框中做紀念，讓家庭成員在笑聲中留下美好合影。許多長輩表示，能與兒孫一同創作，不僅培養感情，更留下了難忘的回憶；小朋友則開心說，最喜歡和阿公阿嬤一起完成作品。

真善美聯誼會會長黃琤婷表示，舉辦這場活動的初衷，希望透過手作DIY讓不同世代間多一些理解與陪伴，實踐「代間共感、共融共榮」的理念，現場共有25組家庭參與，報名踴躍且氣氛熱絡，也展現社區對親子共學、代間互動的重視。

主辦單位最後讓所有家庭帶著親手完成的永生花相框及滿滿的幸福回憶，這份獨特的作品不只是家中擺設，更是最珍貴的親情相伴。

真善美聯誼會會長黃琤婷（左）表示，舉辦這場活動的初衷，希望透過手作DIY讓不同世代間多一些理解與陪伴，實踐「代間共感、共融共榮」的理念，。圖／真善美聯誼會提供
宜蘭真善美聯誼會在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂的家庭成員一起完成專屬於家族的永生花DIY相框，作品美麗大方。圖／真善美聯誼會提供
宜蘭真善美聯誼會在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂的家庭成員一起完成專屬於家族的永生花DIY相框，作品相當美麗，氣氛溫馨熱鬧。圖／真善美聯誼會提供
宜蘭真善美聯誼會在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂的家庭成員一起完成專屬於家族的永生花DIY相框。圖／真善美聯誼會提供
