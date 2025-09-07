幸福三代DIY永生花相框 宜蘭真善美聯誼會為家人留下暖心回憶

為了推動世代情感交流，宜蘭真善美聯誼會今上午在羅東鎮南豪社區活動中心舉辦「幸福三代．時光手作」活動，邀請祖孫三代同堂製作專屬於自己家族的永生花相框，完成的作品美麗大方，氣氛溫馨熱鬧。

活動開始，主辦單位特別準備壓花書籤禮送給到場的每個家庭，象徵將幸福與祝福留存書頁之間；隨後由專業講師引導大家動手製作DIY永生花相框，從花材挑選、色彩搭配到布局設計，讓每位參與者都能發揮創意，把滿滿的愛融入作品中。

除了手作課程，活動還特別為參與的家庭製作全家福Q版圖像一併放入相框中做紀念，讓家庭成員在笑聲中留下美好合影。許多長輩表示，能與兒孫一同創作，不僅培養感情，更留下了難忘的回憶；小朋友則開心說，最喜歡和阿公阿嬤一起完成作品。

真善美聯誼會會長黃琤婷表示，舉辦這場活動的初衷，希望透過手作DIY讓不同世代間多一些理解與陪伴，實踐「代間共感、共融共榮」的理念，現場共有25組家庭參與，報名踴躍且氣氛熱絡，也展現社區對親子共學、代間互動的重視。