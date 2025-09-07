花蓮文旦柚封櫃出口 拓展高端市場銷往對岸大陸助農增收

今天是24節氣白露，下月就是中秋節，花蓮文旦柚將封櫃出口，繼去年出口新加坡、中國、香港等，今年打入美商中國零售商場，今天正式裝箱封櫃，共有35個貨櫃裝載文旦柚銷往中國、香港、日本、新加坡、馬來西亞。花蓮縣農會表示，這次進駐高單價市場，盼提升農友收入。

瑞穗有「文旦故鄉」美譽，果農耕作出產的文旦柚以果肉細緻、甜中帶酸聞名，過去受限於外銷管道不暢，價格與銷量皆受影響；這次外銷訂單數量龐大，讓眾多柚農非常開心。今天花蓮縣府舉行「114年文旦柚出口封櫃啟運記者會」，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、農業單位等人參與。

花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，今年花蓮文旦柚大概減產2至3成，但台南麻豆受颱風影響，預估今年只有2、3成的量，花蓮今年大力行銷文旦柚，包括縣府啟動全國所有全聯零售業通路；去年花蓮是唯一能夠出口到中國的產區，今年與貿易商合作，再加碼上架到中國美商沃爾瑪商場，走高單價路線，無論是外銷的紙盒還是包裝都重新設計，並精挑細選優良好果出口。

吳昆儒指出，這幾年下來，大家都知道吃西瓜一定要選擇花蓮西瓜，已經變成全國主要的品牌；接下來，希望將花蓮的文旦柚打造知名度，要吃文旦柚就要買花蓮鶴岡出產，讓消費者有好印象。