聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮文旦柚封櫃出口 拓展高端市場銷往對岸大陸助農增收
今天是24節氣白露，下月就是中秋節，花蓮文旦柚將封櫃出口，繼去年出口新加坡、中國、香港等，今年打入美商中國零售商場，今天正式裝箱封櫃，共有35個貨櫃裝載文旦柚銷往中國、香港、日本、新加坡、馬來西亞。花蓮縣農會表示，這次進駐高單價市場，盼提升農友收入。
瑞穗有「文旦故鄉」美譽，果農耕作出產的文旦柚以果肉細緻、甜中帶酸聞名，過去受限於外銷管道不暢，價格與銷量皆受影響；這次外銷訂單數量龐大，讓眾多柚農非常開心。今天花蓮縣府舉行「114年文旦柚出口封櫃啟運記者會」，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、農業單位等人參與。
花蓮縣農會總幹事吳昆儒表示，今年花蓮文旦柚大概減產2至3成，但台南麻豆受颱風影響，預估今年只有2、3成的量，花蓮今年大力行銷文旦柚，包括縣府啟動全國所有全聯零售業通路；去年花蓮是唯一能夠出口到中國的產區，今年與貿易商合作，再加碼上架到中國美商沃爾瑪商場，走高單價路線，無論是外銷的紙盒還是包裝都重新設計，並精挑細選優良好果出口。
吳昆儒指出，這幾年下來，大家都知道吃西瓜一定要選擇花蓮西瓜，已經變成全國主要的品牌；接下來，希望將花蓮的文旦柚打造知名度，要吃文旦柚就要買花蓮鶴岡出產，讓消費者有好印象。
傅崐萁表示，去年赴大陸談判，正是基於「讓農民賺得到錢、讓好產品走出去」的理念，唯有把農民辛勤耕耘的成果，轉化為穩定收益，地方才會有活力。承諾將繼續在立法院為花蓮爭取更多農產銷路，無論是大陸或其他國際市場，都會積極推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言