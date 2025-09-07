聽新聞
國防部10月底前發補償金 花蓮3鄉鎮市都能申請領取
花蓮有空軍基地，由於戰機起降發出噪音影響民眾生活，國防部辦理噪音防制及補償措施，吉安鄉有5村、2.6萬餘人，可獲450元至500元補償金，即日起至10月底申請。另5月至8月未完成申請的新城鄉、花蓮市民也可補辦請領手續。
國防部頒布「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，依航空噪音防制區畫分等級，提供噪音防制及補償措施。花蓮有秀林鄉、新城鄉、花蓮市跟吉安鄉部分村里納入補償範圍，秀林、新城及花蓮市在5月至8月開放申請補償金，吉安鄉則於9月開跑。
吉安鄉公所指出，今年納入噪音補償區包含北昌村、吉昌村、勝安村、仁里村吉宜昌村，符合補助人口數有2萬6007人。北昌村與吉昌村屬第二級航空噪音防制區，每人可獲500元補償金；勝安村、仁里村及宜昌村屬第一級補助區，每人450元。
鄉公所表示，噪音補償金請領手續即日起至10月31日，在勝安活動中心開放受理，2024年1月1日至12月31日，設籍花蓮機場噪音防制區內的人口均具申請資格，若中途遷出後再遷入則不予補助，不過新生兒與結婚遷入的配偶只要完成戶籍登記即可申請。
鄉公所採村別分梯次收件，期間每周一至周五上午9時至12時、下午1時30分至4時，國定假日除外；未完成申請噪音補助的新城鄉民、花蓮市民，可在吉安鄉的申請期限內至勝安活動中心補辦。
鄉公所提醒，民眾申請噪音補償金時需準備申請書（現場發放）、存摺影本、近3個月內具詳細記事的戶籍謄本影本及戶長印章，可由戶長或委託人代表全戶統一提出申請，若由委託人代辦，需出示戶長身分證件。
