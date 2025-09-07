日本吳市代表團參訪 童子瑋提大基隆政策 謝國樑盼共創交流

日本吳市代表團今天分別訪問基市政府和基隆市議會，市長謝國樑說，代表團昨天親自參與放水燈遊行並與市民互動，不僅為活動注入更多喜悅與驚喜，更象徵兩市的情誼更加緊密；議長童子瑋接待時提及要推動基隆「市港合一」，推動「大基隆政策」。

基隆市與日本吳市自2017年締結姊妹市以來，雙方在教育、文化、觀光等領域展開密切合作，情誼深厚。今天吳市代表團由吳市市長、中田光政議長等抵達基隆市政府，由市長謝國樑接見，並由姊妹市促進會理事長陳世斌、民政處長呂謦煒等人陪同出席。

謝國樑指出，基隆與吳市的交流已不僅止於官方互動，更建立在過去近40年的獅子會交流基礎上，彼此往來如同家人。今年適逢鷄籠中元祭由「吳氏宗親會」擔任主普，特別邀請吳市吉祥物「吳氏」蒞臨基隆，參與放水燈遊行並與市民互動，不僅為活動注入更多喜悅與驚喜，更象徵兩市的情誼更加緊密。

日本吳市市長中田光政議長表示，能親身參與已有171年歷史的鷄籠中元祭放水燈遊行，是一次極具意義的文化體驗。這段經驗不僅讓吳市更加了解基隆的文化底蘊，也將作為未來推廣觀光與文化合作的重要參考。

童子瑋表示，基隆與吳市同樣擁有天然良港與海洋文化，不僅同為海港城市，也有相似的軍港與造船產業，討論起來特別有共鳴。自2017年締結為姐妹市以來，雙方互動密切，去年更與吳市議會締結為姐妹會，當時他特別贈送「帶路雞」，象徵祈福與友誼長存。今日在議會的交流，更讓他感受到兩市情誼正逐步深化。