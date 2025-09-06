聽新聞
鷄籠中元祭主普壇普度大典 葷素及西洋「三連桌」 超膨派

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鷄籠中元祭主普壇普度大典，葷素及西洋「三連桌」 超膨派。圖／基隆市政府提供
傳承171年的鷄籠中元祭今晚於主普壇舉行「中元普度大典」，為系列科儀畫下莊嚴句點，包含專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌以及西洋桌，稱為「三連桌」，其中又以西洋連桌最具基隆在地特色。

副市長邱佩琳代表市長謝國樑與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材及各姓宗親會代表一同出席。

包含專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌以及西洋桌，稱為「三連桌」，其中又以西洋連桌最具基隆在地特色；自大航海時代開始，基隆便迎接包括西班牙、荷蘭、法國、日本等多元文化，無論是戰爭或是留下生活，均有往生者，故西洋連桌以西式、日式食材為主，讓異國亡靈也能同享普施。

今年普度現場供品別具巧思，包含重達696台斤的豬公與「五牲雕」藝術作品，將豬頭、魚、雞、鴨與麵糰結合雕刻。葷食連桌中的麻油雞湯則是專為難產過世女性孤魂準備，反映傳統「作月內」文化，展現延伸至陰間的女性關懷。

文化觀光局長江亭玫表示，中元普度最具特色的還有12座孤棧，包括祝賀地官大帝壽誕的麵線棧、壽桃棧，以及象徵山珍與海味的薑棧、鹽棧，更有摩訶棧與必桃棧。摩訶源自梵文，寓意「偉大、普度眾生」；必桃則因蒸熟後自然裂開，象徵祝壽與亡靈早日轉世，充分展現普度的民俗智慧。

此外，今年中元祭也融入教育與創意。吳姓宗親會首度舉辦「小小導覽員」夏令營，帶領國小學童認識祭典科儀，並結合米雕與水燈手作課程，在鷄籠中元館展示成果；青年團體「雞籠怪奇」則規畫「走境171」特展與巴士導覽，進校園推動藝術共創。

在儀式最後，以盛滿清水的空心菜作為連桌收尾，象徵人鬼情緣的淡泊與儀式的圓滿結束；現場同時展出醮壇神像、大士爺、趙康溫馬四大元帥與五方引魂童子等珍貴祭祀器物，展現基隆民俗文化的深厚底蘊。今年大士爺特以絨布材質製作，格外莊嚴。

