台鐵花蓮中秋專車票價「凍漲」 10日開賣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府推出中秋返鄉專車，將於10起開放訂票。示意圖／聯合報系資料照片
今年中秋節為10月6日，有3天連假，花蓮縣中秋返鄉專車將於9月10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，但專車乘車費維持全票200元，設籍花蓮、身分證字號U開頭及在花蓮工作者本人、配偶、直系血親都可訂票。

花蓮縣返鄉專車10月3日晚間7時35分從台北站發車直達花蓮、10月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北。9月10日中午12時至下午4時開放訂票，可上花蓮縣政府全球資訊網訂返鄉專車票。

縣府民政處表示，專車為普悠瑪號，每列372個座位，10月3日晚間抵達花蓮站後，可憑車票轉乘開往玉里站的接駁車，10月6日中午12時19分在玉里站也有接駁車到花蓮，方便民眾搭乘北返列車，透過專車服務，讓在外地的鄉親能輕鬆返鄉，減少自行開車、塞車困擾。

花蓮返鄉專車訂票完成後，可於9月14日在台北車站，或者9月15日在花蓮縣政府領票，逾時視同放棄，釋出為候補車票。專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車時必須出示身分證明文件，每張收費200元，購票辦理後不退費。

中秋 台鐵 花蓮 火車 普悠瑪

相關新聞

台東3姊妹生吃路邊不明野菜 疑食物中毒送醫

台東縣今午有3名姊妹在卑南鄉某茶藝館用餐，疑似喝紅烏龍及吃到不明植物，身體出現不適，其中1人瞳孔放大意識模糊，其他2人意...

廣角鏡／鷄籠中元祭 放水燈點亮夜空

傳承171年的「鷄籠中元祭」，前天深夜起在基隆八斗子望海巷「鷄籠中元祭」，「進喔、發喔」的聲音此起彼落，各姓氏宗親會將「...

台東淨灘發現飛機殘骸 軍方：屬2月失事高教機

空軍志航基地勇鷹高教機今年2月15日失事墜台東都蘭鼻外海，軍方曾於3月11日尋獲前段機體與黑盒子。前天縣府委外淨灘人員在...

日本吳市代表團參訪 童子瑋提大基隆政策 謝國樑盼共創交流

日本吳市代表團今天分別訪問基市政府和基隆市議會，市長謝國樑說，代表團昨天親自參與放水燈遊行並與市民互動，不僅為活動注入更...

台鐵花蓮中秋專車票價「凍漲」 10日開賣

今年中秋節為10月6日，有3天連假，花蓮縣中秋返鄉專車將於9月10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，但專車...

鷄籠中元祭主普壇普度大典 葷素及西洋「三連桌」 超膨派

傳承171年的鷄籠中元祭今晚於主普壇舉行「中元普度大典」，為系列科儀畫下莊嚴句點，包含專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食...

