台鐵花蓮中秋專車票價「凍漲」 10日開賣

今年中秋節為10月6日，有3天連假，花蓮縣中秋返鄉專車將於9月10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，但專車乘車費維持全票200元，設籍花蓮、身分證字號U開頭及在花蓮工作者本人、配偶、直系血親都可訂票。

花蓮縣返鄉專車10月3日晚間7時35分從台北站發車直達花蓮、10月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北。9月10日中午12時至下午4時開放訂票，可上花蓮縣政府全球資訊網訂返鄉專車票。

縣府民政處表示，專車為普悠瑪號，每列372個座位，10月3日晚間抵達花蓮站後，可憑車票轉乘開往玉里站的接駁車，10月6日中午12時19分在玉里站也有接駁車到花蓮，方便民眾搭乘北返列車，透過專車服務，讓在外地的鄉親能輕鬆返鄉，減少自行開車、塞車困擾。

花蓮返鄉專車訂票完成後，可於9月14日在台北車站，或者9月15日在花蓮縣政府領票，逾時視同放棄，釋出為候補車票。專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車時必須出示身分證明文件，每張收費200元，購票辦理後不退費。