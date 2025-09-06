走海洋風 基隆投上億經費改造33校162間廁所

基隆市政府為營造優質教育環境，積極向中央爭取補助經費，今年度獲教育部核定補助及自籌經費1億共1千多萬元，改善33校162間老舊廁所更新。長興國小廁所特別以「海洋教育」為主題，牆面繪製海龜、鯨魚等海洋生物圖騰，小朋友都說很海洋風。

基隆市過半學校獲得補助，針對國中小老舊廁所，改善其老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形。

信義國小主任蔡祥麟主說，完工後的廁所明亮、通風，連漏水的問題也都一併解決了。今年剛完工的長興國小廁所以「海洋教育」為主題，牆面繪製海龜、鯨魚等海洋生物圖騰，搭配藍色系線條與牆面設計，營造出既具在地特色又富教育意義的藝術廁所。

市府也規畫自籌經費計2億1150萬餘元，自112年至116年，逐年改善全市23校、41棟校舍，提升校舍防水隔熱功能與建物美學質感，優化學生學習環境。截至今年3月20日止，共計15校18棟校舍已完工。

市府針對有補強需求學校進行改善，補強時併同漏水改善同步執行，規畫自籌經費投入計1億1817萬餘元，預計自113年至116年，逐年改善4校、8棟校舍。今年共計3校武崙國小、八斗高中、建德國中)於暑假開工，預計今年年底完成驗收程序。

市長謝國樑表示，為了保障學校師生安全無虞並提升校園環境品質，應持續推動學校校舍耐震補強及防水隔熱計畫，並加速改善學校老舊廁所。