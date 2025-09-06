台東3姊妹生吃路邊不明野菜 疑食物中毒送醫

台東縣今午有3名姊妹在卑南鄉某茶藝館用餐，疑似喝紅烏龍及吃到不明植物，身體出現不適，其中1人瞳孔放大意識模糊，其他2人意識清醒，分別送台東馬偕與台東基督教醫院就醫，醫師初步診斷疑似為抗乙醯膽鹼中毒。

台東衛生局表示，下午3點40分接獲通報後即啟動食物中毒調查模式，兵分二路，分別派員至馬偕、基督教醫院進行食物調查，及卑南鄉茶藝館現採集食餘。

業者表示，3名女性約12時到卑南鄉茶藝館用餐，等待出餐時間，老闆請他們先喝紅烏龍，約半小時內出現頭暈情形，但同樣的紅烏龍茶其他兩桌的顧客食用，但無異常。

縣府表示，患者有說，到餐廳前先到白玉瀑布旅遊，白玉瀑布路邊有看到疑似南非菜的野菜，3人都有生食，距吃完野葉至出現頭暈不適症狀，約1小時，目前3名個案仍在醫院急診治療中，目前經醫師初步診斷疑似為抗乙醯膽鹼中毒。

衛生局已抽驗餐廳現場紅烏龍茶包及泡的茶湯。明日會視個案狀況，至個案陳述現場採集野菜送食藥署檢驗，檢驗時間約需7天。

衛生局長孫國平提醒大家，食前要洗手、食物要新鮮、生熟食分開、並徹底加熱、且注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。