R82繞進基中通勤族反彈8日起喊停 改安樂八堵線延駛進校園

基隆市車R82路線9月1日起延駛繞進國立基隆高中校園下車，但因多出約10分鐘，引發通勤族與後端基隆商工學生反彈。今天市長謝國樑開公聽會後決定8日起R82改回原路線，另由「安樂八堵線」從八堵車站延駛繞進基中校園。

今天學校、學生及通勤民及多名議員都出席公聽會，各方表達需求，有學生說，因為八堵車站到學校的通行廊有不夠友善，不僅通行空間狹小還常有大型車，十分危險。但通勤族說，多花10分鐘車程，害他們到台鐵轉乘延誤，後端的基商學生也怕到校時間往後延。

謝國樑說，R82路線從國家新城至七堵，原本上午7時的班次將恢復原動線，8日起不再繞進基中，方便通勤族直接前往八堵車站轉乘火車。

謝國樑表示，公車處提出替代方案，由「安樂八堵線」免費接駁車在八堵車站終點站後，再延駛基隆高中，讓基中學生也能順利進入校園。此舉既能維護上班族權益，又能兼顧學生需求，展現市府在公共運輸規劃上的彈性與務實態度。

市府說，安樂八堵線免費接駁車是謝國樑市長上任後新闢，為方便民眾直達八堵車站轉乘火車而設置，每日有2班次，分別於6時50分與7時5分自國家新城發車。這次調整將6時50分班次，在抵達八堵車站後再往前迴轉進入基隆高中，既能保障通勤族需求，也讓基中學生能順利抵達校園。

謝國樑提到，市府長期配合「道路交通安全基本法」及教育部政策，盤點大專校院及高中學校的入校園需求，希望透過擴大公共運輸服務，降低學生依賴私人運具所帶來的交通風險。但若路線或班次調整影響到其他通勤市民，他定會「滾動調整」，持續與市民溝通，確保公共運輸價值發揮到最大。