嘉明湖命名由來 源自於2名測量隊軍官中間名

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有「天使的眼淚」稱號的台東「嘉明湖」，為何叫嘉明？其實是源自於1977年2名聯勤測量隊軍官萬嘉慶與沈明佑的中間名「嘉」和「明」，就成了現今大家廣為人知的嘉明湖。圖／讀者提供
有「天使的眼淚」稱號的台東「嘉明湖」，為何叫嘉明？其實是源自於1977年2名聯勤測量隊軍官萬嘉慶與沈明佑的中間名「嘉」和「明」，就成了現今大家廣為人知的嘉明湖。圖／讀者提供

有「天使的眼淚」稱號的台東嘉明湖」，為何叫嘉明？其實是源自於1977年2名聯勤測量隊軍官萬嘉慶與沈明佑的中間名「嘉」和「明」，就成了現今大家廣為人知的嘉明湖。

林業保育署台東分署森林育樂科長陳盈源表示，有關嘉明湖名稱的由來，有一說是與當年聯勤測量

隊隊員的名字有關，因而定名為「嘉明湖」，並登錄在聯勤出版的等高線地形圖上。

還未稱嘉明湖前，百年前布農族人稱「cidanumas buan」意思是「月亮的鏡子」。在日治時期的文獻裡，被記錄為「三叉池」；1970年代，登山界則口耳相傳稱為「蛋型池」。

不過，二戰台灣光復後，軍方地圖裡沒有相關高山湖名，因而在1977年4月9日萬嘉慶與沈明佑軍官攜帶測量設備到三叉山，發現山腳下有一個很漂亮的池，但不知道名稱。

萬、沈2人於是在4月12日的傍晚，決定取他們中間名「嘉」和「明」，回去單位後登錄在聯勤出版的等高線地形圖上，並叫它叫「嘉明湖」至今，近年才被山友稱「天使的眼淚」。

但不管是「シヌべシ池（三叉池）」、「蛋型池」、「嘉明湖」、「天使的眼淚」、「上帝遺落人間的藍寶石」或「月亮的鏡子」，台東分署提醒山友，來到這裡都要尊重及共同維護這片湖泊。

