中央正式發函業者表達地方反對台東風電案 立委黃建賓：關鍵進展

風電業者台亞風能規畫在台東海岸線插上58座大型風機，引爆地方怒火。台東縣立委黃建賓今宣布，經過多次強烈要求，中央主管機關經濟部、環境部終於正式發函給台亞風能，表達台東反風電的訴求。他表示，因為有鄉親及自救會的共同努力，才能促使中央做出白紙黑字的明確表態，達成阻止東海岸風電的關鍵進展。

黃建賓指出，先前他已公布一份民調，超過半數台東鄉親反對東海岸風電，風電預定地大武、成功、長濱更是高達7、8成民意反對，但業者仍堅持持續推動開發進程，甚至在8月12日的公開說明會中，無視鄉親及自救會的抗議，自顧自宣稱完成程序。

他表示，他持續在立法院強力要求中央機關，務必擋下毫無共識、缺乏民意的東海岸風電，9月2日的會議上，更具體要求經濟部能源署、環境部環境保護司，務必發函給台亞風能，明確向業者表達中央、地方一致反東海岸風電的立場。

黃建賓並宣布，經濟部能源署、環境部環境保護司已於昨天下班前正式發出公文，表達他及當地鄉親、自救會的共同訴求：「不該繼續於東海岸推動毫無共識的風電開發案。」

他強調，這紙公文代表中央機關終於願意做出白紙黑字的明確表態，是阻止東海岸風電開發的關鍵進展。同時也感謝所有鄉親及自救會成員的共同努力，「為了守護台東，我絕不畏懼任何政治勢力的打壓，一定堅持到底！」

黃建賓提到，自救會已將數千份反風電連署書發函給政府機關及業者，會督促中央也務必正面回應自救會訴求，給予正式公文回覆。