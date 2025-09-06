台東原生應用植物園10月起全面禁菸 違者最高罰1萬元

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府公告自10月1日起，將「原生應用植物園」列為全面禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／取自台東觀光旅遊網
為保護非吸菸者免於二手菸的危害，保障民眾的健康權益，並營造健康無菸的休憩環境，台東縣政府公告自10月1日起，將「原生應用植物園」列為全面禁菸場所。衛生局表示，凡於園區內吸菸者，將依菸害防制法規定，最高處1萬元罰鍰。

衛生局表示，位於卑南鄉初鹿地區的原生應用植物園占地寬廣、綠意盎然，園內栽植多種台東原生植物與藥用植物，兼具生態保育、環境教育及休閒觀光功能。園區設有步道、展示區與解說設施，讓民眾在親近自然的同時，也能深入認識在地生態與植物多樣性。

不過，仍有部分遊客在園內隨意吸菸，不僅影響他人健康，也破壞園區清新優美的環境。為改善此情況並提升台東健康形象，衛生局依菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告原生應用植物園為全面禁菸場所，期望吸菸者與非吸菸者相互尊重，共同營造友善、安全的旅遊空間。

衛生局長孫國平提到，園區已於各主要入口設置明顯禁菸標示，並加強宣導與稽查。違規者將依相關規定處以罰鍰。呼籲遊客共同遵守規範，並提醒吸菸不僅危害自身健康，容易導致心血管疾病、慢性阻塞性肺病及多種癌症，二手菸更會影響周遭民眾，特別是孩童與長者，容易引發氣喘、呼吸道疾病甚至增加癌症風險。

台東縣政府公告自10月1日起，將「原生應用植物園」列為全面禁菸場所，違者最高罰1萬元。圖／台東縣政府提供
