影／「進喔、發喔」火光衝天愈遠愈旺 基隆放水燈伴煙火照夜空

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「進喔、發喔」火光衝天愈遠愈旺，基隆放水燈伴煙火照夜空。記者游明煌／攝影
傳承171年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11時在基隆八斗子望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓氏宗親會將「水燈頭」依序推入海中，為海上孤魂引路，伴隨煙火點亮夜空，現場民眾擠得水洩不通。習俗認為水燈頭漂得愈遠愈旺，今年都漂得很遠有好兆頭。

昨晚市區放水燈遊行結束後，鷄籠中元祭重要科儀「施放水燈頭」接力登場，水燈首及豐富的文化歷史傳承氛圍，吸引眾多市民和遊客移師望海巷參與傳統的放水燈儀式，吸引大批民眾圍觀。

水燈首被送往望海巷，在道長進行放水燈科儀後，昨晚深夜11時展開施放儀式，所有水燈首都要集中在設有香案、供桌的岸邊，供上香花菓品銀帛，延請法師頌經致祭，然後在經懺及鞭炮聲中，各姓負責人將水燈頭抬至海中，推離岸邊後，將水燈頭塞滿經衣、銀紙引燃，其用意為招請海上孤魂慰安，並化贈新的棲址之所及通用之財。

副市長邱佩琳說，今天的水燈頭都漂很遠，代表有好運。施放水燈頭是中元祭期間的傳統儀式重頭戲，是對水上的「好兄弟」發出邀請函，水燈首在海面漂浮燃燒，雄雄烈火為水上孤魂引領照路，邀請好兄弟們返回陸上陽間，至主普壇參與明日的中元普度儀式，接受奉養，作為明天的儀式行前邀請。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，希望能讓更多人能了解這項傳統民俗，特別為了無法親臨現場的民眾準備線上直播，更在現場施放煙火，點亮基隆望海巷的夜空，讓大家都能一齊感受這場年度盛典的熱鬧氛圍及文化意義，為這項重點科儀畫下一個完美的句點。

今年提早施放時間，方便民眾搭接駁車返家，昨晚11時30放水燈儀式順利完成。民眾說，今年都漂很遠，也燒得很旺，各宗親都喊得比大聲，輸人不輸陣。

鷄籠中元祭起源於1855年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，也是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶。承載著1855年漳泉械鬥後地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛爭的歷史智慧。

