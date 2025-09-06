雞籠中元祭放水燈遊行 各宗親會花車繽紛吸睛
2025乙巳雞籠中元祭今晚進入放水燈遊行重頭戲，各姓氏宗親會花車遶行基隆市區，吸引大批民眾夾道欣賞，繽紛熱鬧。
基隆市政府發布新聞稿指出，這項擁有171年歷史的民俗祭典，今年由吳姓宗親會擔任主普。今晚的遊行，各姓氏宗親會分別呈現不同絢麗多彩的花車和豐富的文化表演。今年活動也吸引韓國尚州市、日本八代市及吳市等姊妹市代表團特地來訪，展現基隆的國際魅力。
基隆市長謝國樑透過新聞稿指出，雞籠中元祭承載著敬天祈福、慎終追遠的精神，也見證了基隆人共同守護的文化底蘊。今年由吳姓宗親會擔任主普，結合各姓宗親、廟宇及社團力量，讓這項珍貴文化資產持續發揚。中元祭不僅是信仰展現，更是基隆重要的文化品牌，市府將持續推動結合文化、藝術與觀光，讓傳統與時俱進、走向國際。
遊行結束後，各姓氏宗親會水燈頭花車開往八斗子望海巷施放水燈頭。民間習俗相信，水燈頭漂流越遠，代表接受到普渡訊息的「好兄弟」越多，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵連結，意味姓氏團體的運勢會更好。
