東海岸擬設58座風機 居民連署盼撤案

台亞風能公司預計在東海岸線設立高達58座陸域風機，引發東海岸居民強力反彈，逾3500名在地居民連署寄送至台東縣政府、經濟部、環境部等單位，希望撤回開發案，並獲白紙黑字公文回覆。

環境部官員說，部長彭啓明已多次公開表達不鼓勵、不支持陸域風電，不過，該案還沒送到環境部審查，現階段也無法以公文回覆。

東海岸反風電自救會聯盟表示，今年初耳聞台亞風能的東風、東成陸域風電計畫，預計在東海岸線設立高達58座共406MW的陸域風機，但身為在地居民，堅決反對開發。

自救會聯盟表示，海岸景觀為台東最珍貴的資源，58座聳立的陸域風機將切割、破壞海岸的完整性，影響居民生活且不利觀光旅遊業發展。風機施工、營運也將對在地的生態環境造成難以回復的負面影響，產生的低頻噪音及眩影也會不利當地居民的生活品質、健康安全。

自救會聯盟說，台東縣府、經濟部、環境部皆已對此案表達反對立場，但台亞風能卻執意繼續推動，8月12日召開的公開會議更因未落實正當行政程序，民眾抗議引爆衝突，造成會議中斷。

自救會聯盟指，許多開發準備程序仍在地方悄悄進行，一旦廠商準備齊全，送件到台北，在地居民再想抗爭恐怕為時已晚。更令人憂心的是環評制度漏洞重重，歷來僅有極少數開發案未通過審查。

自救會主張台亞風能應尊重在地民意，撤回開發計畫，並立即停止開發。台東縣政府應向經濟部表達反對立場，並拒絕核發電業同意函。經濟部也應向環境部表達反對立場，並拒絕依環境影響評估法第7條第一項轉送環說書，如經濟部部長與本案有利害衝突應迴避。