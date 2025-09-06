聽新聞
0:00 / 0:00

東海岸擬設58座風機 居民連署盼撤案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台東縣緊鄰太平洋，從南到北海岸線約176公里，台亞風能股份有限公司計畫在臨海沿線設立風電機，不過民間出現反彈聲浪。圖為東海岸一景。（中央社）
台東縣緊鄰太平洋，從南到北海岸線約176公里，台亞風能股份有限公司計畫在臨海沿線設立風電機，不過民間出現反彈聲浪。圖為東海岸一景。（中央社）

台亞風能公司預計在東海岸線設立高達58座陸域風機，引發東海岸居民強力反彈，逾3500名在地居民連署寄送至台東縣政府、經濟部、環境部等單位，希望撤回開發案，並獲白紙黑字公文回覆。

環境部官員說，部長彭啓明已多次公開表達不鼓勵、不支持陸域風電，不過，該案還沒送到環境部審查，現階段也無法以公文回覆。

東海岸反風電自救會聯盟表示，今年初耳聞台亞風能的東風、東成陸域風電計畫，預計在東海岸線設立高達58座共406MW的陸域風機，但身為在地居民，堅決反對開發。

自救會聯盟表示，海岸景觀為台東最珍貴的資源，58座聳立的陸域風機將切割、破壞海岸的完整性，影響居民生活且不利觀光旅遊業發展。風機施工、營運也將對在地的生態環境造成難以回復的負面影響，產生的低頻噪音及眩影也會不利當地居民的生活品質、健康安全。

自救會聯盟說，台東縣府、經濟部、環境部皆已對此案表達反對立場，但台亞風能卻執意繼續推動，8月12日召開的公開會議更因未落實正當行政程序，民眾抗議引爆衝突，造成會議中斷。

自救會聯盟指，許多開發準備程序仍在地方悄悄進行，一旦廠商準備齊全，送件到台北，在地居民再想抗爭恐怕為時已晚。更令人憂心的是環評制度漏洞重重，歷來僅有極少數開發案未通過審查。

自救會主張台亞風能應尊重在地民意，撤回開發計畫，並立即停止開發。台東縣政府應向經濟部表達反對立場，並拒絕核發電業同意函。經濟部也應向環境部表達反對立場，並拒絕依環境影響評估法第7條第一項轉送環說書，如經濟部部長與本案有利害衝突應迴避。

延伸閱讀

台灣無薪假245家、4863人創新高 經部出手4大方案力挺：雨天不收傘

美通知取消台積電南京廠 VEU 豁免 經濟部五大聲明回應

老舊風機更新也卡關

猛禽秋過境期來臨 屏東鳥友關注枋山風機案

相關新聞

影／「進喔、發喔」火光衝天愈遠愈旺 基隆放水燈伴煙火照夜空

傳承171年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11時在基隆八斗子望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓...

東海岸擬設58座風機 居民連署盼撤案

台亞風能公司預計在東海岸線設立高達58座陸域風機，引發東海岸居民強力反彈，逾3500名在地居民連署寄送至台東縣政府、經濟...

廣角鏡／鷄籠中元祭 水燈頭大遊行

鷄籠中元祭已登錄無形文化資產，是全台具代表性的中元普度盛典之一，承載著1855年漳泉械鬥後地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛...

太魯閣園區違規停車、攜帶寵物 單次罰鍰調高至1500元

太魯閣國家公園管理處今天起調整園區禁止事項，未依規定停放車輛、違規攜帶寵物進入生態保護區的罰鍰，從台幣600元提高至15...

民進黨下鄉賴清德總統首站基隆 綠議員：改革政策的重要起點

民進黨啟動下鄉座談，首站在基隆慶濟宮，明天中午12時賴清德總統將出席，但不對外公開採閉門會。民進黨基隆市議員鄭文婷說，萬...

台東縣府行政處長吳柏成獲聘區漁會新任總幹事 遺缺大家猜

台東區漁會服務20年的總幹事李振元疑因上班不認真及造成漁會損失，今年6月20日遭漁會開理事會投票解聘。漁會開放登記招聘總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。