太魯閣園區違規停車、攜帶寵物 單次罰鍰調高至1500元

太魯閣國家公園管理處今天起調整園區禁止事項，未依規定停放車輛、違規攜帶寵物進入生態保護區的罰鍰，從台幣600元提高至1500元；違規燃放鞭炮、煙火及烤肉等，罰鍰提高至3000元。

太魯閣國家公園管理處今天表示，園區受0403地震影響，部分設施與步道仍在整修階段，僅部分區域開放使用，重建工作持續進行，呼籲民眾入園遊憩能遵守各項規定，避免造成生態環境破壞，因此修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」。

禁止事項共有17項，太管處表示，這次修訂重點包含未依規定停放車輛，違規1次罰鍰從600元提升至1500元，違規2次以上罰鍰從1200元調高至3000元；違規攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區（不含公路）第1次罰鍰從600元調高至1500元，違規2次以上維持3000元。

另外，於園區內違規燃放鞭炮、營火、烤肉、冥紙及其他危害公共安全的物品，罰鍰從1500元提高至3000元。

太管處提醒，生態保護區原則禁止攜帶寵物入園，若於一般管制區或遊憩區應攜帶鏈繩、箱籠等保護措施，新制修訂目的是為園區環境永續而訂，處罰不是主要目的，呼籲遊客共同守護優質遊憩環境。