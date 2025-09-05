快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

太魯閣園區違規停車、攜帶寵物 單次罰鍰調高至1500元

中央社／ 花蓮縣5日電
太魯閣國家公園管理處5日起調整園區禁止事項，修訂重點包含未依規定停放車輛，違規1次罰鍰從新台幣600元提升至1500元，違規2次以上罰鍰從1200元調高至3000元。圖為合歡山小風口停車場。（太管處提供）中央社
太魯閣國家公園管理處5日起調整園區禁止事項，修訂重點包含未依規定停放車輛，違規1次罰鍰從新台幣600元提升至1500元，違規2次以上罰鍰從1200元調高至3000元。圖為合歡山小風口停車場。（太管處提供）中央社

太魯閣國家公園管理處今天起調整園區禁止事項，未依規定停放車輛、違規攜帶寵物進入生態保護區的罰鍰，從台幣600元提高至1500元；違規燃放鞭炮、煙火及烤肉等，罰鍰提高至3000元。

太魯閣國家公園管理處今天表示，園區受0403地震影響，部分設施與步道仍在整修階段，僅部分區域開放使用，重建工作持續進行，呼籲民眾入園遊憩能遵守各項規定，避免造成生態環境破壞，因此修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」。

禁止事項共有17項，太管處表示，這次修訂重點包含未依規定停放車輛，違規1次罰鍰從600元提升至1500元，違規2次以上罰鍰從1200元調高至3000元；違規攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區（不含公路）第1次罰鍰從600元調高至1500元，違規2次以上維持3000元。

另外，於園區內違規燃放鞭炮、營火、烤肉、冥紙及其他危害公共安全的物品，罰鍰從1500元提高至3000元。

太管處提醒，生態保護區原則禁止攜帶寵物入園，若於一般管制區或遊憩區應攜帶鏈繩、箱籠等保護措施，新制修訂目的是為園區環境永續而訂，處罰不是主要目的，呼籲遊客共同守護優質遊憩環境。

交通違規 太魯閣國家公園

延伸閱讀

穿山甲現身台南噍吧哖事件紀念園區 民眾直呼可愛

林郁婷、王冠閎當代言人 國民體育日推兩大免費活動

東勢林業園區修理工廠 11/2前展出猛禽生活

點土成金 土城產業園區歡慶50周年

相關新聞

民進黨下鄉賴清德總統首站基隆 綠議員：改革政策的重要起點

民進黨啟動下鄉座談，首站在基隆慶濟宮，明天中午12時賴清德總統將出席，但不對外公開採閉門會。民進黨基隆市議員鄭文婷說，萬...

太魯閣園區違規停車、攜帶寵物 單次罰鍰調高至1500元

太魯閣國家公園管理處今天起調整園區禁止事項，未依規定停放車輛、違規攜帶寵物進入生態保護區的罰鍰，從台幣600元提高至15...

台東縣府行政處長吳柏成獲聘區漁會新任總幹事 遺缺大家猜

台東區漁會服務20年的總幹事李振元疑因上班不認真及造成漁會損失，今年6月20日遭漁會開理事會投票解聘。漁會開放登記招聘總...

中元祭重頭戲！基隆今晚放水燈遊行 市區5點半起封閉交管

基隆市中元祭今天重頭戲，晚間6時45分放水燈遊行典禮開始，各式宗親、單位花車、水燈頭及表演團體展將市區大遊行。今天下午5...

金花石蒜開了！基隆嶼步道封青蛙石至燈塔整修 安全路段仍開放

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，今年到9月已有5萬800名遊客登島體驗，但近期因地震與落石影響，基隆嶼登山步道觀...

花蓮房仲「9寶爸」 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

花蓮一名「9寶爸」蘇姓房仲育有9名女兒，日前突然主動脈剝離中風昏迷腦死，今天將拔管。同事追憶，蘇是好爸爸，一天24小時除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。