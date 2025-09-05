助犯保重傷被害人復原 花蓮慈濟、門諾醫療費減免

花蓮慈濟、門諾醫院今天起提供犯保重傷被害人醫療減免優惠。24歲的曾洺哲因車禍傷到脊椎，經過1年半治療及復健已可拄拐杖走路，也到醫院擔任個管師，鼓勵傷友重新站起來。

曾洺哲就讀慈濟科大護理系（現為慈濟大學），去年1月底實習結束返家途中，與車輛發生碰撞，傷到脊椎，雖緊急開刀減壓，仍造成雙腳無力的後遺症。

曾洺哲說，右腳狀況較好，還有點力氣，但左腳軟趴趴的，到最近才慢慢有起色，他給自己2年時間努力復健，透過不同刺激方式，半年就脫離輪椅，1年後可拿著助行器走路，到現在已經可以拄拐杖走路。

曾洺哲說，受傷前半年連同開刀、住院治療到復健就花費新台幣100多萬元，靠著存款跟保險支應，直到現在仍維持每週5天復健頻率，有額外找神經外科的自費復健，每月光在復健開銷仍有3萬至4萬元不等，負擔確實不小。

趁著現在復健後的空檔，也在慈濟醫院醫師郭漢崇引薦，到東區慈濟脊髓損傷醫療重建中心擔任個案管理師，以自身經驗鼓勵脊損病友再次站起來。他說，預計明年2月復學，完成最後1學期課程。

犯罪被害人保護協會台灣花蓮分會今天與花蓮慈濟醫院、門諾醫院簽署重傷犯罪被害人醫療服務合作備忘錄，即日起經犯保花蓮分會錄案的重傷被害人持「醫療關懷卡」就醫，可享免掛號費及部分負擔減免等照護。

犯罪被害人保護協會台灣花蓮分會主委徐正隆表示，去年與40多家診所、13鄉鎮市衛生所等單位合作，今年新增2大醫院，未來也會繼續拓展，提供更全面的照顧。

犯保花蓮分會統計，目前符合資格的重傷被害人約30人，可不限科別至合作醫療院所免掛號費看診，涵蓋範圍比重大傷病卡更廣泛，盼能減輕日常醫療負擔。