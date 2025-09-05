民進黨下鄉賴清德總統首站基隆 綠議員：改革政策的重要起點

民進黨啟動下鄉座談，首站在基隆慶濟宮，明天中午12時賴清德總統將出席，但不對外公開採閉門會。民進黨基隆市議員鄭文婷說，萬里是賴總統的故鄉，基隆更是總統成長的家鄉，第一站選在基隆，除了情感連結，更展現中央欲深入地方、傾聽基層民意的誠意。

鄭文婷表示，近兩年基隆歷經市長及立委罷免等重大政治事件，總統此時親自下鄉，不僅是回到家鄉，更是希望透過座談直接了解地方狀況，與在地民意代表及居民面對面交流。

鄭文婷說，近期府院黨推動的改革，在地方社會已獲得許多民眾肯定，特別是在打擊錯假訊息方面成效顯著，自秘書長徐國勇上任後，提出「222」的明確方向，中央針對錯假訊息的釐清與快速回應，讓民眾感受到政府積極作為，這一點在基層反應良好。

鄭說，除了強化資訊澄清，中央在政策溝通上也展現更清楚與即時的步調，如近期推出的「新青安房貸政策」，對首次購屋的青年朋友影響最為直接，透過放寬銀行貸放限制、簡化申請程序，讓更多年輕人能夠負擔得起第一間房，相關訊息也經由政府快速且明確的宣導，第一時間傳達到基層，讓青年族群切身感受到政策帶來的幫助與溫度。

鄭文婷表示，基隆作為首站，不僅是總統的故鄉，也是改革政策與民意交流的重要起點，地方社會對此深表期待。