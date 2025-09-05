台東縣府行政處長吳柏成獲聘區漁會新任總幹事 遺缺大家猜

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東區漁會開放登記招聘總幹事人選，結果今天出爐，由縣府行政處長吳柏成（中）獲聘。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東區漁會服務20年的總幹事李振元疑因上班不認真及造成漁會損失，今年6月20日遭漁會開理事會投票解聘。漁會開放登記招聘總幹事人選，結果今天出爐，由縣府行政處長吳柏成獲聘。縣長饒慶鈴第一時間臉書貼文恭賀。

吳柏成表示，因自己有規畫，早在1個月前就去登記漁會總幹事招聘事宜，能夠獲聘他感謝大家對他的肯定與信任，從今天開始一起為漁業打拚。

今天早上饒慶鈴臉書突然貼文寫出恭喜行政處長吳柏成獲聘台東區漁會總幹事，底下紛紛留言道賀恭喜。不過，大家比較關心有縣府大管家的行政處長位置有誰來接任，有人就傳該不會又是媒體人？也有人說可能找府內人。

吳柏成學經歷豐富，深受重用，先後當過台東農產公司總經理及工策會總幹事，今年1月接行政處長一職。

今天早上台東縣長饒慶鈴臉書突然貼文寫出恭喜行政處長吳柏成，獲聘台東區漁會總幹事，底下紛紛留言道賀恭喜。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東 饒慶鈴

